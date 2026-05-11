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Lundi, 11 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 39s

La Tournée à vos Marques ! revient pour une 5e édition

Émile Boudreau
Le 11 mai 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ARLPH), en partenariat avec AlterGo, donne le coup d’envoi à la 5e édition de La Tournée à vos Marques !, un événement réunissant des personnes handicapées autour de compétitions sportives adaptées.

L’événement se tiendra le mardi 12 mai au Pavillon sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi, puis le jeudi 14 mai au Centre multisport du Centre Mario-Tremblay, à Alma. Au total, 450 participants et accompagnateurs, soutenus par 60 bénévoles, sont attendus.

Dès 9 h 30 mardi matin, les athlètes pourront prendre part à une programmation variée comprenant l’athlétisme, le saut en hauteur, le lancer du poids, un circuit fonctionnel ainsi qu’un slalom en fauteuil roulant. Une zone d’essai sera également aménagée afin de permettre aux participants de découvrir et de s’initier aux différentes disciplines.

Des remises de médailles auront lieu sur place pour souligner les performances des athlètes. La population est d’ailleurs invitée à venir encourager les compétiteurs.

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