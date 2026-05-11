Les Saguenéens reviennent à la maison avec une victoire

Le but de Liam Lefebvre avec 3:08 à faire en troisième a permis aux Saguenéens de Chicoutimi de briser l’égalité de 2 à 2 samedi pour remporter une première victoire dans cette finale de la LHJMQ face aux Wildcats de Moncton.

Au lendemain d’une défaite de 5 à 2, les hommes de Yanick Jean se devaient de mieux débuter la rencontre. Ce fut un peu mieux mais ce sont les locaux qui vont ouvrir la marque en milieu de première. Gabe Smith déculotte Tomas Lavoie pour s’amener à deux joueurs contre Lucas Beckman. Il remet à Niko Tournas qui enfile l’aiguille en avantage numérique.

Les visiteurs vont rebondir en début de deuxième lors d’une montée en surnombre. La passe de Nathan Lecompte touche le défenseur des Wildcats mais Jordan Tourigny récupère le disque et déjoue Rudy Guimond.

C’est toujours l’égalité en début de troisième lorsque Alexis Bernier joue de chance. Son tir du coin de la patinoire dévie sur un adversaire pour tomber derrière Guimond et les Saguenéens prennent les devants pour la première fois dans cette série. Evan Dépatie va créer l’égalité cinq minutes plus tard mais Liam Lefebvre jouera les héros avec un peu plus de trois minutes à jouer. Son tir sur réception en entrée de zone déjoue le gardien adverse pour donner les devants pour de bon aux Bleus.

Mission accomplie

Avec une victoire sur deux sur la patinoire adverse, les Saguenéens reprennent l’avantage de la patinoire. Les rencontres trois et quatre seront présentées mardi et mercredi prochains du côté du centre Georges-Vézina.