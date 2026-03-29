SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 29 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 49 s

Réélu à la présidence de la CCISF

Yvon Lamontagne priorise la forêt, l’agriculture et le tourisme

Jean Tremblay
Le 29 mars 2026 — Modifié à 11 h 04 min le 28 mars 2026
Par Jean Tremblay - Journaliste

Réélu à la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie secteur Saint-Félicien (CCISF) lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 23 février dernier, Yvon Lamontagne identifie trois secteurs d’intervention prioritaires pour la prochaine année : la forêt, l’agriculture et le tourisme. Selon lui, le contexte actuel exige davantage de concertation afin de soutenir le développement économique local.

Il rejette également certaines perceptions véhiculées dans les discussions informelles voulant que Saint-Félicien manque d’atouts. « Arrêtons les discours négatifs. Plusieurs organisations structurantes contribuent déjà à l’économie locale: le Cégep, le Zoo sauvage, les Serres Toundra, Domtar et l’usine de congélation de bleuets. Notre parc industriel fonctionne au maximum de sa capacité et un second projet d’aménagement se prépare », mentionne-t-il.

Table économique active

L’année dernière, le président a lancé une table économique réunissant divers acteurs et décideurs provenant de l’ensemble du comté de Roberval. Depuis sa mise sur pied, une dizaine de rencontres ont permis d’aborder plusieurs enjeux touchant l’économie régionale.

« Cette table vise d’abord un appui aux élus et une défense des intérêts du milieu. Elle favorise aussi le dialogue avec les structures gouvernementales, souvent perçues comme complexes par les entrepreneurs. De nouvelles réglementations s’ajoutent régulièrement et compliquent l’activité économique. La concertation permet de partager l’information et de mieux affronter les défis qui se présentent », explique-t-il.

Un DG à temps plein

Parmi les priorités de ce deuxième mandat figure l’embauche d’un directeur général à temps plein pour la CCISF. Selon Yvon Lamontagne, une permanence professionnelle renforcerait l’action de l’organisme et assurerait une présence constante auprès du milieu des affaires.

« Une chambre de commerce solide nécessite une structure permanente. Plusieurs municipalités voisines souhaiteraient profiter d’un organisme semblable. Ici, la CCISF fonctionne bien et bénéficie d’une bonne participation du milieu », souligne-t-il.

Dans cette perspective, il invite entreprises, organisations et institutions à prévoir une contribution annuelle afin de soutenir les activités de la chambre de commerce. « Qu’il s’agisse d’agriculteurs, d’entreprises forestières ou de grandes sociétés, une participation régulière garantirait la continuité des services. Sans cet appui, la pérennité de l’organisation pourrait devenir plus fragile », précise-t-il.

Journée socioéconomique

Pour la suite de son mandat, Yvon Lamontagne avance également trois pistes de travail. Il propose d’abord l’ajout d’un commissaire industriel au sein de la municipalité afin de soutenir la prospection et l’accompagnement des projets d’affaires.

Il évoque ensuite l’aménagement d’un secteur résidentiel consacré à la construction de maisons à prix abordable destinées aux jeunes ménages qui amorcent leur parcours.

Enfin, il souhaite la tenue, à l’automne prochain, d’une journée socioéconomique réunissant les intervenants du milieu. Cette rencontre viserait l’élaboration d’une planification stratégique commune afin d’orienter plus clairement le développement économique local pour les prochaines années.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Humphrey prêté par l’Aquarium du Québec
Publié à 8h00

Humphrey prêté par l’Aquarium du Québec

Après le départ de l’ours blanc mâle Yellé, il y a quelques jours, vers le Zoo de Calgary, le Zoo sauvage de Saint-Félicien a accueilli vendredi dernier Humphrey, qui fera connaissance avec les deux femelles Milak et Aïsaqvak. Le nouveau pensionnaire a été prêté par l’Aquarium du Québec. Sur sa page Facebook, le Zoo sauvage explique qu’au Canada, ...

LIRE LA SUITE

Neuf personnes deviendront membre de l’Ordre du Bleuet
Publié hier à 16h00

Neuf personnes deviendront membre de l’Ordre du Bleuet

L’Ordre du Bleuet pour les arts, la culture et le patrimoine a fait connaître les lauréats 2026 qui seront honorés dans le cadre du gala honorifique qui aura lieu à l’auditorium Fernand-Bilodeau de Roberval le samedi 6 juin 2026, à 16h. Dans la catégorie posthume, on retrouve Simone Murray-Boivin et Lionel Villeneuve. Dans les autres catégories, ...

LIRE LA SUITE

Fermeture du rang Double Nord à partir du 30 mars
Publié hier à 10h54

Fermeture du rang Double Nord à partir du 30 mars

La Ville de Saint-Félicien avise l’ensemble de la population qu’à partir du 30 mars prochain, le rang Double Nord sera fermé pour la période de dégel. Cette fermeture a pour objectif de réduire les dommages pouvant être causés sur la chaussée par la circulation durant cette période. Seule la circulation locale sera permise à partir du boulevard ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES