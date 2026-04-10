Le Salon Auto-Moto Saguenay célèbre ses 25 ans

L’exposition de voitures de collection et d’engins modifiés, Auto-Moto Saguenay, soulignera son 25e anniversaire cette fin de semaine, à l’occasion de son édition 2026, qui se tiendra du 10 au 12 avril. Plus d’une centaine de véhicules seront présentés à l’Hôtel Le Montagnais.

Le Salon Auto-Moto Saguenay sera ouvert tout au long de la fin de semaine et permettra, encore une fois, à plusieurs milliers de passionnés de découvrir les nouveautés de l’édition 2026.

Plusieurs catégories d’automobiles seront à l’honneur, allant des voitures antiques aux voitures sport, en passant par les muscle cars et bien d’autres.

Pour souligner sa 25e édition, de nombreux modèles de voitures exotiques, tels que Ferrari et McLaren, seront également présentés parmi les véhicules exposés.

« Il y en aura pour plusieurs millions de dollars d’exposés cette année », indique la co-responsable du Salon Auto-Moto, Virginie Hallahan Pilotte, sur un ton amusé.

Chaque année depuis 25 ans, Mme Pilotte et son conjoint, Martin Gauthier, voyagent à travers le Québec afin de dénicher des perles rares qui participeront au salon.

« L’objectif est de donner une tribune aux artisans de la région et d’ailleurs. Depuis le début, nous tentons sans cesse d’offrir 100 % de nouveauté à nos visiteurs afin de ne laisser personne indifférent et que les gens soient heureux de découvrir les réalisations des autres et d’échanger sur leur passion le temps d’une fin de semaine », souligne-t-elle.

Ayant débuté au début des années 2000, Virginie Hallahan Pilotte et Martin Gauthier sont fiers et reconnaissants d’avoir pu faire perdurer l’événement jusqu’à aujourd’hui.

Dorénavant, les deux organisateurs ont même la chance de collaborer avec la deuxième génération de passionnés du Salon Auto-Moto Saguenay.

« Au fil du temps, nous avons eu des parents qui sont venus exposer. Maintenant, ce sont les enfants de nos premiers exposants qui participent avec leur propre véhicule pour le présenter au public! »

Les co-responsables de l’événement tiennent à préciser que celui-ci est ouvert à l’ensemble de la population.

« C’est un événement pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Même quelqu’un qui ne s’y connaît pas nécessairement va y trouver son compte, parce que c’est tellement inspirant et passionnant d’entendre ces gens présenter leurs projets. Peut-être même que cela donnera la piqûre à de nouvelles personnes! »

Pour les intéressés, les billets seront en vente sur place au coût de 12 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de 10 ans et moins.