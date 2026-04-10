Lancement de la campagne de sensibilisation Ensemble pour tous Les LÉOPOLD

Des intervenants de Saint-Prime et des proches de la famille de Léopold Collard ont lancé, sous le thème Ensemble pour tous Les LÉOPOLD, une campagne de financement visant la sensibilisation aux drogues contaminées dont a été victime, le dimanche 15 mars dernier, le jeune homme, âgé de 19 ans.

Ce décès tragique, à la suite d’une surdose, a marqué la communauté locale. La campagne de financement qui se terminera le 12 avril prochain vise à ramasser des fonds pour soutenir le Service d’intervention de proximité du Domaine-du-Roy.

Lors du lancement de cette initiative qui se tenait au Vieux-Couvent de Saint-Prime, une collègue de travail d’Anabel Langevin, la mère de Léopold, a commenté cette campagne de financement. « Nous avons été touchés directement par ce drame. Il nous apparaissait essentiel de poser un geste pour transformer ce choc en action et contribuer, à notre manière, à la prévention. Dans cette démarche, une sensibilisation s’est mise en place, naturellement, à la fois par des bénévoles et des organismes communautaires du milieu. »

Un vibrant témoignage

« Aujourd’hui, on peut vivre des émotions. S’il y a des pleurs et de la colère, c’est permis », a lancé Carolyne Lavoie, bénévole au Vieux-Couvent et amie de la famille du défunt. C’est elle qui a initié cette campagne de sensibilisation.

« À la suite de la mort de Léopold, la famille voulait faire quelque chose pour donner un sens à ce qui est arrivé. Il avait consommé du Xanax, acheté sur le marché noir, possiblement contaminé au Fentanyl. Malheureusement cette réalité fait partie de notre vie dans la région. J’épaule la famille dans cette épreuve. »

Elle ajoute : « C’est en prenant une marche seule de deux heures sur le lac, le jour de la fête à Léo, que je l’ai senti me dire « Vas-y Caro ». En arrivant à la maison, j’ai pris mon cellulaire et j’ai envoyé deux ou trois messages et c’était parti.

Appui des maires et du préfet

Plusieurs maires, ainsi que le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, se sont rendus au Vieux-Couvent de Saint-Prime où se tenait le lancement de cette initiative de sensibilisation.

Pour sa part, le maire de Saint-Félicien, présent lors du lancement de la campagne de financement, a publié, par la suite, sur sa page Facebook : « Le décès de Léopold Collard, 19 ans, m’a touché profondément. Il me rappelle une réalité difficile : les drogues d’aujourd’hui peuvent être imprévisibles… et mortelles. »

« On pense que ça n’arrive qu’aux autres. Mais la vérité, c’est que ça peut toucher n’importe qui. Je choisis d’appuyer cette campagne, parce que chaque geste peut faire une différence. »

La mairesse en larmes

La mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer, s’est exprimée en larmes.

« On dit souvent que ça prend tout un village pour élever en enfant. C’est ce que Anabel m’a dit, le lendemain du décès de Léopold. Comme mairesse, citoyenne et maman, j’ai le goût de vous appeler à la tolérance et à la bienveillance pour tous nos jeunes qu’on voit dans les parcs, dans nos rues, au skatepark et dans tous nos lieux communs. »

« Ces jeunes ont besoin de sentir qu’ils font partie de la communauté. Ils sont les bienvenus et très importants pour la communauté. Laissons tomber les tabous. »

Don du cachet de Gab

Dans une vidéo diffusée lors du point de presse, l’auteur-compositeur et interprète Gab Bouchard a informé les gens que son cachet, pour le spectacle prévu le 10 avril prochain, sera entièrement versé à la campagne de financement.

Les pourboires reçus pour la vente au bar, durant cette soirée, seront également remis à cette cause.