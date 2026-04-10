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Vendredi, 10 avril 2026

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Temps de lecture : 57s

La 42e édition du Salon Expo Nature se déroule cette semaine

Le 10 avril 2026 — Modifié à 07 h 23 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La 42e édition du Salon Expo Nature, se déroulant au Pavillon sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), a ouvert ses portes aux visiteurs jeudi à 18h30.

Cet événement d’envergure, qui rassemble plus de 150 exposants provenant de divers horizons liés à la chasse, la pêche, le plein air et les activités récréatives, est devenu un incontournable pour les passionnés de nature au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon l’organisateur de l’événement, Martin Tremblay, Expo Nature n’est pas seulement la « Mecque » des amateurs de pêches ou de chasse, c’est aussi un rendez-vous spécial pour les familles.

« On va vraiment axer sur tous ce que font les familles actuellement et tous ce qui se greffe à l’autonomie des chalets-maisons avec toutes les commodités, les panneaux solaire, etc. On englobe vraiment une grande partie de ce que toute la famille de 2026 va consommer. », a-t-il expliqué.

Pour souligner le lancement officiel de cette 42e édition, Luc Boivin, maire de la Ville de Saguenay, prendra la parole lors d’une allocution officielle. Celle-ci se déroulera dans l’espace bar aménagé à même le stade. Pour M. Tremblay, la Ville doit s’impliquer dans ce salon qui est devenu un moteur économique et touristique dans la région et se réjouit de la présence du maire.

Mentionnons finalement que le salon sera ouvert ce vendredi de midi à 21h, samedi de 10h à 18h et prendra fin dimanche à 16h. 

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