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Francisation Québec

Un bilan jugé positif après trois ans d’opération

Émile Boudreau
Le 10 avril 2026 — Modifié à 11 h 53 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Québec dresse un bilan encourageant de la troisième année d’opération de Francisation Québec. Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean‑François Roberge, salue notamment la stabilisation de l’offre de cours, un haut taux de satisfaction chez les apprenants et une diminution marquée de la liste d’attente.

Selon les données du ministère, en date du 28 février 2026, un peu plus de 6 000 personnes étaient en attente d’un cours de francisation. Il s’agit d’une baisse significative comparativement à la même période l’an dernier, où plus de 33 000 personnes patientaient pour accéder aux services.

Les délais moyens pour accéder aux cours de français se sont également améliorés, tant pour les formations à temps complet que pour celles à temps partiel. Entre le 1er avril 2025 et le 28 février 2026, près de 77 000 personnes ont ainsi participé à l’offre de services d’apprentissage du français.

La satisfaction de la clientèle demeure par ailleurs très élevée. D’après le rapport annuel de gestion 2024‑2025 du ministère, 94 % des personnes ayant bénéficié des services de Francisation Québec se disent satisfaites de leur expérience.

Le gouvernement attribue ces progrès aux efforts concertés de Francisation Québec et de ses partenaires, qui ont permis d’augmenter la capacité de services dans l’ensemble des régions du Québec au cours des dernières années. Québec évoque également les mesures mises en place pour mieux arrimer l’immigration à sa capacité d’accueil.

Déploiement des services d'apprentissage en ligne

En parallèle, Québec annonce une bonification de son offre d’apprentissage du français en ligne destinée aux adultes. Développée en partenariat avec la Société de formation à distance des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec (SOFAD), cette offre sera enrichie dès le mois d’avril par l’ajout d’un cours de niveau 3 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français. Cette nouveauté vise à diversifier les parcours d’apprentissage et à répondre plus adéquatement aux besoins des personnes immigrantes.

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