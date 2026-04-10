Un front commun réclame une loi pour prévenir la violence conjugale

À l’initiative de Québec solidaire (QS), un front commun regroupant une vingtaine de personnalités publiques a publié en ligne, cette semaine, une vidéo demandant à la prochaine cheffe ou au prochain chef du gouvernement québécois d’adopter une loi visant à mieux prévenir la violence conjugale.

La demande vise directement la personne appelée à succéder à François Legault à la tête du gouvernement, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Selon les instigateurs de la démarche, le Québec doit se doter d’outils législatifs plus robustes pour prévenir les drames avant qu’ils ne surviennent.

La mesure proposée, baptisée Loi « Gabie Renaud », s’inspirerait de la Loi de Clare, déjà en vigueur en Angleterre et en Saskatchewan. Concrètement, la Loi permettrait aux femmes, ainsi qu’à leurs proches, d’avoir accès à certaines informations sur les antécédents des hommes violents présentant un risque pour leur sécurité.

« En 2026, on a déjà vécu 8 féminicides en seulement 3 mois. Ces meurtres sont évitables. Je refuse de voir la hausse des féminicides comme une fatalité, parce que je sais qu'on peut se donner les moyens que plus aucune femme ne soit tuée. », a déclaré Mme Ghazal aux côtés de Rachel Renaud, la sœur de Gabie Renaud, morte aux mains d'un conjoint violent récidiviste le 7 septembre 2025 à Saint-Jérôme.

Rappelons que l’ensemble des partis représentés à l’Assemblée nationale du Québec ont déjà voté en faveur d’une motion déposée par Québec solidaire affirmant la nécessité d’adopter une loi de ce type.