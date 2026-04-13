Les toilettes de restaurants québécois notées dans un palmarès

Depuis des décennies, les guides gastronomiques scrutent les restaurants à la loupe, évaluant la finesse des plats, la qualité du service et l’excellence des cartes des vins. Pourtant, un élément central de l’expérience client était jusqu’ici resté dans l’ombre : la salle de bain. Un angle mort que Cashmere a décidé de transformer en véritable critère d’excellence.

L’entreprise de papier de toilette vient de dévoiler les tout premiers restaurants québécois à figurer au Guide des salles de bain Cashmere, un palmarès inédit qui distingue les salles de bain de restaurants les plus luxueuses.

L’initiative, lancée à Toronto en 2024, a rapidement suscité l’intérêt à l’échelle nationale en mettant en lumière cet espace à la fois intime et très fréquenté, dont l’entretien est souvent révélateur du soin apporté à l’ensemble d’un établissement de restauration.

Le concept fait aujourd’hui son entrée au Québec, plus précisément à Montréal, où trois restaurants se voient attribuer cette nouvelle distinction. Les salles de bain ont été évaluées selon une grille de critères, portant notamment sur l’éclairage, les commodités offertes et, bien sûr, la propreté. Les établissements obtenant une note de 70 et plus accèdent au guide officiel, disponible en ligne, et se voient décerner une, deux ou trois Fleurs Cashmere, symbole de leur niveau d’excellence.

Au sommet du palmarès, le restaurant Marcus décroche la plus haute distinction avec trois Fleurs, tandis que l’Île de France et la Rôtisserie La Lune obtiennent chacune deux Fleurs. Selon le Guide, ces salles de bain se sont démarquées par des environnements soigneusement pensés, où l’aménagement, l’ambiance et l’hygiène bénéficient du même degré d’attention que le menu proposé.

En valorisant cet espace souvent négligé, le Guide des salles de bain Cashmere bouscule les codes de la critique gastronomique traditionnelle. Il rappelle qu’une expérience de restauration réussie ne se limite pas à l’assiette, mais qu’elle se joue parfois… derrière une porte discrète, au fond du restaurant.