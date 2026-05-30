Les Saguenéens doivent mettre une croix sur la Coupe Memorial

Le parcours des Saguenéens de Chicoutimi à la Coupe Memorial a pris fin vendredi soir, alors qu’ils ont subi une défaite de 6-1 aux mains des Silvertips d’Everett en demi-finale au Prospera Place.

Champions de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, les Saguenéens voient ainsi leur saison se terminer aux portes de la finale du prestigieux tournoi. Avec une fiche de 1-2 en ronde préliminaire, ils avaient obtenu leur place en demi-finale avant de se heurter aux champions de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Landon DuPont a mené l’attaque des Silvertips avec deux buts, tandis que Carter Bear a récolté un but et une aide. Jaxsin Vaughan, Zackary Shantz et Julius Miettinen ont également marqué pour Everett, qui a dominé Chicoutimi 36-26 au chapitre des tirs. Tomas Lavoie a inscrit l’unique but des Saguenéens, qui étaient privés du défenseur Jordan Tourigny, suspendu par la Ligue canadienne de hockey.

Grâce à cette victoire, les Silvertips accèdent à la finale de la Coupe Memorial, où ils affronteront les Rangers de Kitchener dimanche. Pour les Saguenéens, cette défaite met un terme à une saison marquée par une conquête du championnat de la LHJMQ et une participation aux quatre dernières équipes du hockey junior canadien.

Parade

D’ailleurs, les champions de la LHJMQ pourront être célébrés à leur retour à la maison, lors d’une parade qui se tiendra sur la rue Racine le mardi 2 juin. Le départ se fera de l’Hôtel Chicoutimi jusqu’au secteur de la Bibliothèque.