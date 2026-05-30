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Samedi, 30 mai 2026

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Temps de lecture : 1 min 46 s

Premier Tour du Silence à Saint-Félicien

Un hommage à Serge-Philippe Tremblay et un appel au partage de la route

Le 30 mai 2026 — Modifié à 07 h 06 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Trente-six cyclistes ont bravé un mercure de 0 degré Celsius et des rafales de vent atteignant près de 50 km/h afin de prendre part, le mercredi 20 mai dernier, au premier Tour du Silence de Saint-Félicien. Cette activité commémorative a permis de rendre hommage à Serge-Philippe Tremblay, un cycliste bien connu dans la région happé mortellement par une camionnette en août 2017 à l’intersection de la route 169 et de la rue Marcel-Auclair, à Saint-Prime.

Le parcours de 24 kilomètres, reliant Saint-Félicien et Saint-Prime aller-retour, s’est déroulé à faible vitesse et dans le silence, conformément à l’esprit de cet événement voué au recueillement et à la sensibilisation des usagers de la route.

@ST:Un mouvement mondial

Né au Texas en 2003, le Tour du Silence se déploie aujourd’hui sur tous les continents. En 2026, l’événement se tient dans quelque 450 villes à travers le monde. Au Québec, 19 municipalités participaient à cette édition, dont quatre au Saguenay–Lac-Saint-Jean : Saint-Félicien, Saguenay, Alma et Dolbeau-Mistassini.

Soutenu par Société de l'assurance automobile du Québec et Fédération québécoise des sports cyclistes, le Tour du Silence de Saint-Félicien avait confié la présidence d’honneur à Martin Demers.

« Je trouvais important d’accepter cette invitation, car la sécurité à vélo sur nos routes me tient particulièrement à cœur. Le Tour du Silence représente bien plus qu’une simple randonnée à vélo. Cet événement mondial rend hommage aux cyclistes décédés sur nos routes tout en sensibilisant l’ensemble des usagers au partage sécuritaire de la chaussée », a-t-il déclaré lors de son allocution.

La Véloroute privilégiée

L’itinéraire initial devait emprunter la route régionale avec des escortes routières. Les organisateurs ont toutefois choisi la Véloroute des Bleuets pour cette première édition.

« Comme il s’agit de notre première année, notre comité a préféré privilégier la piste cyclable jusqu’à Saint-Prime afin d’offrir un environnement plus sécuritaire et accessible à tous les participants », a expliqué Martin Demers.

Le président d’honneur a également rappelé la portée symbolique du silence observé durant la randonnée.

« Ce soir, nous roulons en silence. Ce silence représente le respect. Le respect pour ceux qui ont perdu la vie. Le respect entre automobilistes, cyclistes, motocyclistes, piétons et tous les usagers de la route », a-t-il conclu.

Déjà une deuxième édition envisagée

L’instigateur de cette première édition, Christian Savard, souligne que 52 inscriptions avaient été enregistrées en quelques jours seulement.

« Toutefois, la mauvaise température a fait en sorte que 36 cyclistes ont relevé ce défi », mentionne-t-il.

Malgré le froid et le vent, l’organisation considère cette première expérience comme un succès. « L’an prochain, je pense qu’une centaine de cyclistes vont s’inscrire », ajoute Christian Savard.

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