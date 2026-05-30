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Première candidate au PQ

Isabelle Thibeault candidate à l’investiture péquiste dans Roberval

Le 30 mai 2026 — Modifié à 06 h 53 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Conseillère municipale à Albanel et impliquée dans le monde syndical dans le réseau de la santé, Isabelle Thibeault annonce sa candidature à l’investiture péquiste dans Roberval en vue des prochaines élections provinciales qui se tiendront le lundi 5 octobre prochain.

Elle l’a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux. Pour le moment, c’est la seule candidate pour le Parti Québécois dans Roberval. Les membres intéressés ont jusqu’au 11 juin pour poser leur candidature et, s’il y a plus d’un candidat, la convention se tiendra le 21 juin prochain

Engagement syndical et municipal

« C'est avec beaucoup de fébrilité et de détermination que je vous annonce aujourd'hui que je me présenterai à l'investiture du Parti Québécois. Depuis plusieurs années, je m'implique activement dans notre milieu, notamment par mon engagement syndical et municipal », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.

« Ces expériences m'ont permis d'être à l'écoute des réalités vécues par les familles, les travailleurs, les aînés et les jeunes de notre comté.  Elles ont surtout renforcé ma conviction qu'il est possible de faire de la politique autrement, avec proximité et authenticité. »

Plusieurs enjeux

Elle explique que le comté Roberval compte plusieurs enjeux, entre autres au niveau de la proximité des soins de la santé, la forêt et l’agriculture.

« Je souhaite porter une voix enracinée dans la défense de notre région. En présentant ma candidature, je veux mettre mon énergie au service des gens d'ici, défendre les services publics, soutenir le développement économique et contribuer à redonner confiance en la politique. »

Elle avoue partager les valeurs du parti ainsi que le projet d'indépendance du Québec. « Un projet qui me motive. Nous avons tout ce qu'il faut pour choisir pleinement notre avenir et assurer à nos enfants une société à leur image.

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