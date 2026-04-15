L’UPA appelle à la vigilance à l’aube du retour aux champs

La troisième Journée de la santé, de la sécurité et du mieux‑être en agriculture, intitulée En santé et en sécurité de la tête aux pieds, se tient aujourd’hui partout au Québec.

À l’approche du retour aux champs pour de nombreux producteurs agricoles, cette journée de sensibilisation vise à encourager l’adoption d’habitudes favorables à la santé et à rappeler l’importance de demander de l’aide lorsque le besoin se fait sentir.

Lancée par l’Union des producteurs agricoles (UPA), l’initiative vise à sensibiliser la population au bien-être des travailleurs du milieu agricole et met l’accent autant sur la santé physique que sur la santé psychologique, ainsi que sur le rôle essentiel que joue l’entourage.

« La journée En santé et en sécurité de la tête aux pieds appelle à la vigilance et à l'importance de prendre le temps de prendre soin de soi. Le secteur agricole fait face à une pression croissante. L'augmentation du coût de l'essence et des intrants, le sous-financement gouvernemental et des normes parmi les plus strictes au monde fragilisent la compétitivité de nos fermes. À cela s'ajoutent les effets des changements climatiques, qui rendent la météo de plus en plus imprévisible. », indique Stéphanie Levasseur, 1re vice-présidente générale de l'UPA.

Dans ce contexte exigeant, les agriculteurs misent souvent sur une hausse de la productivité pour maintenir la rentabilité de leur entreprise. Cette réalité entraîne cependant fatigue et stress, deux importants facteurs de risque, tant pour la santé psychologique que physique, souligne-t-elle.

Prévenir les accidents et l’épuisement psychologique

Afin de prévenir les accidents de travail, l’UPA recommande l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action en santé et sécurité. Selon l’organisation, les conséquences d’un accident peuvent être majeures pour un entrepreneur agricole, citant en exemple des pertes de revenus, l’interruption des activités et des répercussions sur les employés et leurs proches.

« Nul n’est à l’abri dans un environnement agricole. Investir dans la prévention, c’est assurer la pérennité et la résilience de l’entreprise », rappelle l’UPA.

Pour soutenir les producteurs, l’organisation met également à leur disposition, rapidement et à faible coût, des professionnels comme des préventionnistes des fédérations régionales de l’UPA, des mutuelles de prévention et des ressources de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, afin de les accompagner dans la mise en place de mesures préventives.

« Ces derniers simplifieront et allégeront l'organisation, étape par étape, de la prévention pour la santé et la sécurité au travail des productrices et producteurs, de leurs employés et des membres de leur famille qui partagent souvent le même milieu de vie. », affirme l’UPA.

L’organisation rappelle aussi que des ressources existent en cas de détresse psychologique, notamment le réseau des travailleuses et travailleurs de rang ainsi que le Programme d’aide pour les agriculteurs et agricultrices.

« Les productrices et producteurs doivent d'abord prendre soin d'eux-mêmes s'ils souhaitent être en mesure de prendre soin de leurs proches, de leur entreprise et de leurs animaux. », conclut l’UPA.