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Le Bloc craint pour la survie de l’information régionale en français

Émile Boudreau
Le 16 avril 2026 — Modifié à 11 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les élus bloquistes de la région, Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard, dénoncent l’admissibilité récente de stations anglophones du groupe Corus au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI), une décision qui, selon eux, ampute de façon significative les sommes destinées aux médias francophones.

Dans une sortie conjointe, les députés estiment que cette redistribution des fonds constitue une menace sérieuse pour l’accès à une information locale et régionale de qualité, en français, et pressent le gouvernement fédéral d’intervenir rapidement.

« Le Fonds est une source de financement vitale pour les stations de télévision traditionnelles privées qui offrent des nouvelles et de l’information qui reflètent la réalité locale. », rappellent-ils.

Jusqu’à tout récemment, 19 stations de télévision appartenant à neuf groupes de propriété indépendants bénéficiaient du FNLI. Or, en juin 2025, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a autorisé l’admissibilité de 15 stations anglophones du groupe Corus, invoquant l’obligation désormais faite aux entreprises numériques de contribuer au système canadien de radiodiffusion, notamment au FNLI.

Un raisonnement que contestent vivement les deux élus. Selon eux, cette obligation ne se traduit pas, dans les faits, par des revenus additionnels suffisants puisque les GAFAM refusent de faire leur « juste part » pour soutenir les médias. Selon eux, les sommes actuellement disponibles au FNLI sont donc insuffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des bénéficiaires.

Face à cette situation, les députés bloquistes demandent à Ottawa de renflouer temporairement le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes. Cette mesure permettrait, selon eux, d’assurer la survie des médias francophones régionaux tant que les géants du numérique ne contribueront pas pleinement au financement du système de radiodiffusion canadien.

« S’il faut bonifier temporairement le FNLI, nous réitérons aussi la nécessité d’élargir le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique aux radios et télés, comme l’a fait Québec au dernier budget. Ottawa ne doit pas se faire complice du démantèlement d’une industrie médiatique francophone. Le Bloc y veillera », concluent les députés.

Créé en 2016, le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes a pour objectif de soutenir la pérennité de l’information locale, sévèrement touchée par la baisse des revenus publicitaires causée par l’essor des géants du web.

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