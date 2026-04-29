La CSN réclame plus de la transparence du CIUSSS régional

Le Conseil central du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN) monte au créneau et exige davantage de transparence de la part des établissements de santé et de services sociaux de la région. En cause : l’absence de réponses à des demandes d’accès à l’information visant à connaître les coûts réels liés au transfert de certaines chirurgies du secteur public vers le secteur privé.

Par la voie de l’accès à l’information, la CSN a demandé à l’ensemble des établissements publics du Québec combien il leur en coûte pour confier au privé des chirurgies pour lesquelles ce recours est déjà autorisé. Or, la majorité des établissements ont refusé de transmettre ces données. À l’exception notable du CISSS des Laurentides, qui a fourni des tableaux détaillés, peu d’informations ont pu être obtenues.

Les données rendues publiques par le CISSS des Laurentides révèlent des écarts de coûts significatifs. Certains actes chirurgicaux confiés au privé coûteraient jusqu’à 54 % de plus aux contribuables. Des informations du CHU Sainte-Justine, à Montréal, vont dans le même sens, montrant que les chirurgies en oto-rhino-laryngologie (ORL) réalisées dans le privé y seraient 25 % plus coûteuses que dans le réseau public.

Ces révélations surviennent dans un contexte où, depuis janvier 2026, le gouvernement déploie un projet visant à confier au secteur privé un plus grand nombre de chirurgies. Selon les documents faisant l’objet des demandes d’accès, l’objectif serait de systématiser la sous-traitance au privé de chirurgies en orthopédie et en chirurgie plastique lorsque les patients se trouvent sur une liste d’attente depuis plus d’un an. À terme, cette pratique pourrait être étendue à d’autres types de chirurgies, voire à divers services professionnels.

Pour la présidente du Conseil central du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Manon Tremblay, cette orientation soulève des enjeux majeurs, tant sociaux que financiers.

« Pas de profit sur la maladie ! Ce n’est pas juste une question d’équité sociale, c’est aussi une question de saine gestion des finances publiques. Nous pensons que les contribuables n’ont surtout pas les moyens de payer des frais supplémentaires et des marges de profit de 25, 35, voire 54 % à des entreprises privées qui se développent au détriment des établissements publics, en plus de drainer une partie de leur personnel », dénonce-t-elle.

Elle s’interroge également sur l’ampleur du phénomène dans la région : « Combien de chirurgies sont ainsi sous‑traitées par les établissements du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean et surtout combien ça coûte aux contribuables ? Nous sommes en droit d’avoir des réponses. »

Devant le peu de collaboration observé jusqu’à maintenant, la CSN indique avoir transmis de nouvelles demandes d’accès à l’information à l’ensemble des établissements afin d’obtenir un portrait global et détaillé de la situation.

Le syndicat rappelle par ailleurs qu’aucune région du Québec n’atteint actuellement un taux d’utilisation optimal des salles d’opération, estimé à environ 85 %. Pour y remédier, la CSN propose au gouvernement de privilégier des solutions misant sur le renforcement du réseau public comme des mesures pour attirer et retenir le personnel, mettre fin à la désaffiliation des médecins du régime public ainsi que des contrats conclus avec des entreprises privées qui, selon elle, se développent au détriment des capacités du système public.