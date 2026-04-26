Les Saguenéens égalisent la demi-finale

Les Saguenéens de Chicoutimi ont bien rebondi après leur défaite lors du premier match de leur demi-finale contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Samedi soir, ils ont signé une victoire de 5-2 devant 4744 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Mavrick Lachance a mené l’attaque avec deux buts, tandis qu’Émile Guité s’est aussi démarqué avec un but et une passe. Les Huskies ont répliqué grâce à Samuel Rheault et Thomas Verdon.

Grâce à ce gain, la série quatre de sept est maintenant égale 1-1. Le prochain match aura lieu mardi soir à Rouyn-Noranda, où les Saguenéens tenteront de poursuivre sur leur lancée.