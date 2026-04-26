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Dimanche, 26 avril 2026

Sports

Temps de lecture : 25s

Les Saguenéens égalisent la demi-finale

Roger Lemay
Le 26 avril 2026 — Modifié à 06 h 44 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

Les Saguenéens de Chicoutimi ont bien rebondi après leur défaite lors du premier match de leur demi-finale contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Samedi soir, ils ont signé une victoire de 5-2 devant 4744 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Mavrick Lachance a mené l’attaque avec deux buts, tandis qu’Émile Guité s’est aussi démarqué avec un but et une passe. Les Huskies ont répliqué grâce à Samuel Rheault et Thomas Verdon.

Grâce à ce gain, la série quatre de sept est maintenant égale 1-1. Le prochain match aura lieu mardi soir à Rouyn-Noranda, où les Saguenéens tenteront de poursuivre sur leur lancée.

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