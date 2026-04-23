Disparition d’un adolescent de Roberval

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin de retrouver Tommy-Jim Boivin Blacksmith, 16 ans, de Roberval.

Selon la SQ, il a été vu pour la dernière fois le 18 avril dernier en après-midi sur la communauté de Mashteuiatsh. Les policiers croient qu’il pourrait également se trouver dans le secteur Roberval et des environs. Tommy-Jim Boivin Blacksmith mesurerait 5 pieds 2 et pèserait 120 lb. Il a les cheveux noirs, les yeux bruns et portait un pantalon de jogging, un chandail coton ouaté et des chaussures style CROC lors de sa dernière apparition.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver l’adolescent peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.