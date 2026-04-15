L’incendie qui a frappé la Maison du jardin serait criminel

Un homme de 26 ans en situation d’itinérance, Matthias Niquay, a été accusé mardi après-midi au palais de justice de Roberval relativement à l’incendie qui a ravagé la Maison du jardin dans la nuit de lundi à mardi, rapporte Radio-Canada.

Les autorités s’étaient d’abord interrogées sur l’origine du feu après avoir constaté qu’une porte de l’édifice était entrouverte, un élément laissant croire à une possible cause criminelle.

L’accusé a comparu à partir du poste de police de Roberval, lors d’une audience d’une durée d’environ dix minutes. Il fait face à des accusations de bris de probation ainsi que d’avoir causé un incendie intentionnellement ou sans se soucier des conséquences.

L’enquête se poursuit malgré l’identification d’un suspect. D’autres accusations pourraient d’ailleurs s’ajouter à son dossier. L’affaire reviendra devant le tribunal lundi prochain au palais de justice de Roberval.

Bien que l’édifice ait subi des dommages jugés importants, les œuvres qui s’y trouvaient ont pu être protégées à l’aide de bâches. Cette intervention devrait permettre aux équipes spécialisées de récupérer la majorité des objets qui étaient en exposition au moment du sinistre.