Remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure à Bagotville

La lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, présidera une cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec le vendredi 1er mai 2026, à 19 h, à la Base des forces canadiennes de Bagotville.

L’événement mettra en lumière l’engagement de citoyennes et de citoyens du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean qui ont contribué à la société québécoise. Au total, 25 personnes de la région recevront une distinction honorifique, déclinée en trois catégories : Jeunesse, Aîné(e)s et Premières Nations.

La remise de ces médailles a pour objectif de souligner des parcours marqués par l'engagement, la détermination, le dépassement de soi et une influence positive, tant à l’échelle locale que provinciale.