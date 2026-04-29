Un auteur de polar originaire de Saint-Félicien parmi les finalistes

L’auteur originaire de Saint-Félicien, Steve Laflamme, fait partie des finalistes du prix Crime Writers of Canada 2026, rapporte Radio-Canada. Son plus récent roman, La mémoire du labyrinthe, est nommé dans la catégorie « Meilleur roman policier en français ».

Publié chez Libre Expression, l’ouvrage de 400 pages permet à l’écrivain de se mesurer à certaines des figures les plus reconnues du polar québécois. Steve Laflamme se retrouve en effet en lice aux côtés de Chrystine Brouillet, Maureen Martineau, Martin Michaud et André Jacques.

L’auteur voit dans cette reconnaissance une occasion privilégiée de faire rayonner son œuvre au-delà du Québec. Il espère notamment que cette nomination pourra lui ouvrir des portes sur le marché européen.

Enseignant en littérature au Cégep de Sainte-Foy, Steve Laflamme poursuit depuis plusieurs années une carrière littéraire. La mémoire du labyrinthe, le troisième tome d’une série, s’inscrit comme son onzième roman.

Pendant que l’attente se poursuit en vue du dévoilement des lauréats, prévu pour le 29 mai prochain, Steve Laflamme ne ralentit pas le rythme. Il travaille actuellement à l’écriture d’un roman d’horreur destiné au public jeunesse, dont la publication est annoncée pour l’automne prochain.