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Lundi, 27 avril 2026

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Temps de lecture : 47s

Le Canadien échappe une avance de deux buts et la série est égale 2-2

Le 27 avril 2026 — Modifié à 07 h 17 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Hier, une remontée du Lightning de Tampa Bay dans la deuxième moitié de la rencontre leur a permis d’éclipser un retard de 2-0 pour l’emporter 3 à 2 et créer l’égalité 2-2 dans leur série face au Canadien de Montréal, dimanche au Centre Bell.

Les choses avaient bien débuté pour les locaux en prenant une avance de deux buts en début de deuxième. Zachary Bolduc, son premier en série dans la LNH et Cole Caufield, son premier des présentes séries, ont marqué pour le Canadien. 

Avant la fin de l’engagement, Jake Guentzel réduit l’écart pour Tampa et le vent tourne à partir de ce moment. Le Canadien écope de nombreuses punitions en troisième et les visiteurs en profitent.

Brandon Hagel crée l’égalité lors d’une attaque à cinq dès la deuxième minute et ce même Hagel joue de chance lorsque le lancer de Nikita Kucherov dévie sur l’attaquant et bat Jakub Dobes avec cinq minutes à jouer.

Le Canadien va bénéficier d’un avantage numérique en fin de période mais n’arrivera pas à marquer.

La série retourne à Tampa Bay pour le cinquième match présenté mercredi avant de revenir à Montréal vendredi.

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