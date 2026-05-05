Louise Arbour sera la prochaine gouverneure générale du Canada

L’ancienne juge de la Cour suprême du Canada Louise Arbour a été choisie pour devenir la prochaine gouverneure générale du pays. Âgée de 79 ans, la Québécoise sera la 31e personne à occuper cette fonction et la sixième femme à représenter la Couronne britannique au Canada.

Figure importante du droit national et international, Louise Arbour a siégé au plus haut tribunal du pays en plus d’avoir été procureure générale au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ainsi qu’au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Elle a également été haute‑commissaire des droits de l’homme aux Nations unies.

Elle succédera à Mary Simon, dont le mandat de cinq ans prendra fin cet été. Première personne autochtone à accéder au poste de gouverneure générale, Mary Simon a marqué l’histoire, mais son incapacité à s’exprimer en français a suscité de nombreuses critiques au cours de son mandat.

La nomination de Louise Arbour s’inscrit dans la promesse faite par le premier ministre Mark Carney selon laquelle la prochaine personne appelée à représenter le roi Charles III au Canada pourra s’exprimer dans les deux langues officielles du Canada, l’anglais et le français.