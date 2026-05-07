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Crise des opioïdes

Ottawa resserre temporairement le contrôle sur de nouvelles substances

Émile Boudreau
Le 07 mai 2026 — Modifié à 10 h 51 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a annoncé l’imposition de nouvelles mesures de contrôle temporaires visant trois substances susceptibles de faire leur apparition dans le marché des drogues illégales au Canada. Ces contrôles entreront en vigueur le 5 juin 2026 et s’appliqueront pour une période d’un an.

Les substances ciblées sont deux opioïdes synthétiques — la spirobrorphine et la spirochlorphine — ainsi que le R 29676, un précurseur chimique pouvant servir à la fabrication d’opioïdes. Selon les autorités fédérales, cette décision repose sur des données indiquant que ces produits sont importés au pays par des organisations criminelles.

Récemment, l’Agence des services frontaliers du Canada a intercepté du R 29676 en quantité suffisante pour permettre la production de grandes quantités d’opioïdes synthétiques. De la spirochlorphine a également été détectée à la frontière canadienne, tandis que la spirobrorphine n’a, pour l’instant, été identifiée que dans d’autres pays.

Grâce à ces mesures, Ottawa souhaite donner aux organismes canadiens chargés de l’application de la loi et de la surveillance frontalière des nouveaux outils pour freiner l’importation, la production et la distribution illégales de ces substances.

Les entreprises légitimes et les chercheurs pouvant avoir besoin d’y accéder à des fins autorisées sont invités à communiquer avec le Bureau des substances contrôlées de Santé Canada afin d’obtenir des renseignements sur les demandes de licence ou d’autres autorisations requises.

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