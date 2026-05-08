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Vendredi, 08 mai 2026

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Temps de lecture : 1 min 15 s

37e édition des Bourses au mérite

L’excellence étudiante à l’honneur au Cégep de St-Félicien

Jean Tremblay
Le 08 mai 2026 — Modifié à 06 h 58 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le Cégep de St-Félicien a tenu, le mardi 5 mai, la 37e édition de l’activité Bourses au mérite, visant à reconnaître les réussites scolaires et parascolaires ainsi que le savoir-être des étudiants de sa communauté.

Lors de cette soirée, 36 bourses totalisant 9 000 $ ont été remises afin de souligner l’excellence étudiante. Cette reconnaissance a été rendue possible grâce à l’appui financier de précieux partenaires qui, chaque année, soutiennent le programme de bourses du Cégep.

Prix de la direction des affaires étudiantes

Le Prix de la direction des affaires étudiantes, accompagné d’une bourse de 250 $, a été remis à Antoine Jacques, étudiant en Techniques du milieu naturel en raison de son engagement bénévole soutenu, de son influence positive au sein de sa communauté et de sa capacité à atteindre pleinement les objectifs de son programme d’études.

Prix de la direction des études

Le Prix de la direction des études, accompagné d’une bourse de 250 $, a été remis à Richard Toussaint, étudiant en Techniques du milieu naturel, afin de souligner sa persévérance exemplaire, notamment dans la concrétisation de son projet de retour aux études, la qualité exemplaire de ses relations avec ses enseignants, ainsi que les idées pertinentes qu’il a partagées en vue de faire du Cégep un milieu de vie accueillant et stimulant.

Prix de la direction générale

Le Prix de la direction générale, accompagné d’une bourse de 250 $, a été décerné à Thomas Boulianne, étudiant en Sciences de la nature. Cette distinction vise à souligner son engagement exceptionnel à faire rayonner le Cégep au sein de la communauté à titre d’ambassadeur, ainsi que son importante implication dans les instances décisionnelles, notamment au sein du conseil d’administration de la Fondation du Cégep et du comité jeunesse de la MRC Domaine-du-Roy.

Pour consulter l’album de tous les récipiendaires, rendez-vous sur la page Facebook du Cégep.

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