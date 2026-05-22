Chambord lance son comité jeunesse

La municipalité de Chambord accorde une grande importance à sa jeunesse. Pour mieux comprendre ses besoins et créer un milieu de vie qui lui ressemble, un comité dédié a été mis sur pied. Parents, grands-parents, jeunes de 12 à 17 ans et citoyens engagés sont invités à se joindre à cette initiative rassembleuse.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la conseillère municipale Karine Villeneuve s’investit dans ce projet. « Le comité jeunesse était un sujet souvent abordé avant mon arrivée. Lorsque je me suis présentée au conseil municipal en novembre dernier, j’avais d’ailleurs mentionné que la jeunesse représentait une priorité pour moi. Dès mon entrée en fonction, j’ai relancé l’idée et le conseil a accepté de mettre sur pied le comité jeunesse », raconte-t-elle, en précisant que l’initiative découle de la planification stratégique de la municipalité.

L’objectif est clair : donner une voix aux jeunes et aux familles dans le développement de la communauté.

« Le comité se réunira quelques fois par année. À Chambord, nous avons plusieurs idées, mais nous voulons surtout entendre celles des jeunes pour orienter nos projets et guider de nouveaux investissements », souligne Karine Villeneuve.

Une première rencontre a eu lieu avec les adolescents de la Maison des jeunes de Chambord, et une foule de projets ont émergé. La création du comité jeunesse permettra de pousser l’exercice encore plus loin.

Plus précisément, la municipalité recherche des jeunes de 12 à 17 ans souhaitant partager leurs idées et représenter leurs pairs, ainsi que des parents ou des grands-parents d’enfants de 0 à 11 ans.

Le comité agira à titre consultatif auprès du conseil municipal. Pour les personnes intéressées, un formulaire d’inscription est disponible sur la page Facebook de la municipalité. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 31 mai, et les personnes retenues seront ensuite contactées.