SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 21 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 1 s

Tarifs sur l’aluminium

Ottawa investie près de 7 M$ pour aider des PME de la région

Émile Boudreau
Le 21 mai 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui l’octroi d’aides financières totalisant 6 824 790 $ à six entreprises manufacturières et à un organisme à but non lucratif (OBNL) œuvrant dans l’industrie de l’aluminium. Cette intervention vise à atténuer les répercussions des droits de douane et à renforcer la compétitivité de ce secteur.

Ainsi, Les Industries G.R.C. bénéficiera d’une contribution remboursable de 2 057 000 $ pour ses projets liés à l’acquisition d’équipements. Par ailleurs, deux entreprises obtiennent des contributions non remboursables pour des initiatives similaires : Sotrem reçoit 1 000 000 $, tandis que Dynamic Concept se voit attribuer 390 540 $.

D’autres investissements soutiennent à la fois la modernisation et la commercialisation. PCP Aluminium obtient une contribution non remboursable de 1 000 000 $, tout comme Groupe Métal-Baie qui reçoit 499 250 $, afin de financer leurs projets d’acquisition d’équipements et de mise en œuvre de stratégies de marché.

Du côté de la croissance, Fjordal Aluminium reçoit une contribution non remboursable de 1 000 000 $ pour appuyer son projet d’expansion. En parallèle, Réseau Trans-Al obtient 959 000 $ afin d’accompagner les entreprises du secteur.

Selon Développement économique Canada, ces investissements visent à aider les transformateurs d’aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité, deux leviers jugés essentiels pour assurer leur compétitivité à long terme dans un contexte commercial difficile. Ottawa estime également que la réalisation de l’ensemble de ces projets contribuera à consolider plus de 350 emplois bien rémunérés dans la région.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trixeco aux commandes
Publié à 10h00

Trixeco aux commandes

Le Groupe Trixeco continue d’étendre ses activités en devenant promoteur d’un projet de développement à vocation commerciale et industrielle légère sur le boulevard Vézina, à Dolbeau‑Mistassini. « La famille Laprise avait mis en vente le demi‑lot. Nous avons communiqué avec la Ville, qui possédait l’autre portion du terrain. Nous leur avons ...

LIRE LA SUITE

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada
Publié le 19 mai 2026

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada

Le secteur de la construction résidentielle a connu un rebond en avril au Canada. Selon les données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier d’habitations a augmenté de 17 % pour atteindre 279 317 unités, comparativement à 239 747 en mars. Cette progression mensuelle masque toutefois ...

LIRE LA SUITE

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ injectent 14,7 M$ dans la région
Publié le 19 mai 2026

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ injectent 14,7 M$ dans la région

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont effectué des investissements totalisant 14,7 millions de dollars répartis dans 14 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de leur exercice 2025-2026. Cette année, près de 80 % des sommes investies ont été consacrées à des projets de repreneuriat, permettant d’assurer la continuité de 11 entreprises ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES