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Nouveau à la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien

« Dé-Partagé », une boîte de jeux accessible gratuitement

Jean Tremblay
Le 21 mai 2026 — Modifié à 12 h 19 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Depuis quelques jours, les élèves qui fréquentent la Polyvalente des Quatre-Vents peuvent désormais emprunter ou échanger gratuitement des jeux de société, des casse-têtes et des livres grâce à « Dé-Partagé », une boîte de jeux installée près du secrétariat et du bureau de la direction générale.

Cette initiative découle du travail des cinq étudiants inscrits au Parcours de formation axé sur l’emploi (PFAE), un programme offert par l’établissement scolaire. Le projet réalisé vise notamment à encourager les échanges entre les jeunes et à proposer une activité de remplacement depuis l’interdiction des cellulaires et des tablettes électroniques à l’école.

« Le fait que les étudiants n’ont plus droit à leur cellulaire et à leur tablette électronique nous a amenés à réfléchir à la contribution que l’on pouvait apporter à l’école afin de favoriser la socialisation. Nos adolescents restent très attirés par les écrans. Il fallait donc imaginer un projet capable de meubler leurs périodes de pause autrement », explique l’éducatrice spécialisée Lydia Fortin.

L’un des étudiants impliqués, Zacharie Caron, raconte que le groupe a consacré plusieurs semaines à la fabrication de cette boîte destinée à l’échange libre de jeux de société, de casse-tête et de livres.

Joey Boily, un enseignant de la formation, souligne pour sa part l’enthousiasme suscité par le projet dès sa présentation. « J’ai dit oui immédiatement. J’adore ce projet », mentionne-t-il.

Une vingtaine d’heures de travail

Comme certaines notions d’ébénisterie s’avéraient nécessaires pour construire la boîte, les étudiants ont dû composer avec l’horaire des responsables du secteur de travail du bois de la polyvalente.

« La fabrication nous a demandé environ 25 heures de travail. Nous avons commencé en janvier, à raison de trois heures par semaine », précise Henrik Paré.

Sandrine Paré ajoute que le projet a favorisé autant le travail d’équipe que les tâches individuelles. « Chacun accomplissait des responsabilités en fonction de ses habiletés et de ses aptitudes manuelles », explique-t-elle.

Déjà populaire

Avant même son inauguration officielle, « Dé-Partagé » attirait déjà l’attention des élèves. Peu après son installation, plusieurs échanges de jeux avaient déjà été observés.

« Nous avons également ajouté une feuille de règlements pour guider les utilisateurs », conclut Joey Boily.

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