Élyse Hévey remet 1 500$ au Havre du Lac-Saint-Jean

L’étudiante en Techniques de Comptabilité et de gestion au Cégep de St-Félicien Élyse Hévey a remis un don de 1 550 $ à la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean à la suite d’un projet entrepreneurial mené dans le cadre de son cours Gestion de projet. Cette somme provient principalement d’une vente de cake pops organisée lors du Festival d’hiver de Roberval.

Les 5 et 6 mars derniers, la jeune étudiante a installé un kiosque au Village sur glace afin d’y vendre des cake pops confectionnés à la maison. Tous les profits recueillis durant l’activité ont ensuite été versés à la Fondation qui soutient les services du Havre du Lac-Saint-Jean.

Les cake pops, petites boules de gâteau montées sur bâtonnet et recouvertes de chocolat ou d’un glaçage sucré, ont permis d’attirer de nombreux visiteurs pendant l’événement hivernal.

Engagement inspiré par le milieu familial

Dans son rapport de projet, Élyse Hévey explique avoir choisi cette initiative en raison de son intérêt pour la pâtisserie et de son désir d’aider les personnes vulnérables.

« J’ai choisi ce projet, car je suis une fille qui aime faire des pâtisseries ainsi qu’aider les gens dans le besoin. De plus, ma mère donne de son temps à la Fondation de l’organisme et mon père fait partie des médecins qui travaillent en soins palliatifs au Havre du Lac-Saint-Jean. De plus, j’apprécie la mission du Havre, qui vise à offrir du confort aux patients dans leur fin de vie », mentionne-t-elle.

Le montant remis comprend les bénéfices de la vente ainsi que quelques dons supplémentaires recueillis à l’extérieur de l’événement.

Une relève saluée par la Fondation

La présidente du conseil d’administration de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean, Mona Fortin, souligne qu’il demeure peu fréquent de voir de jeunes personnes s’impliquer de cette façon dans les campagnes de financement de l’organisme.

La fondation mise généralement sur des activités d’envergure, notamment la campagne gastronomique annuelle qui permet de financer les services offerts au Havre grâce à la vente de boîtes alimentaires préparées avec des produits régionaux.

« Par la réponse positive de la population et des entreprises à nos campagnes de financement annuelles, nous savons que l’ensemble de la population épouse notre cause et a à cœur que nos services continuent. Mais de constater l’intérêt d’une jeune comme Élyse, qui a consacré temps et énergie et qui a mis tout son cœur pour réaliser un projet au profit du Havre, ça me donne confiance en l’avenir face à cette belle relève qui prendra le flambeau après nous », affirme Mona Fortin.

Expérience formatrice

Au-delà du résultat financier, Élyse Hévey retient plusieurs apprentissages de cette expérience entrepreneuriale.

« J’ai également eu l’opportunité de travailler en équipe lors de l’organisation de l’événement avec les membres de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean. Finalement, cette expérience m’a démontré l’importance de l’adaptation en cours d’exécution d’un projet lorsqu’il y a des imprévus à la planification initiale », conclut-elle.