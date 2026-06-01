Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean veut se doter d’un nouvel entrepôt

Face à une augmentation marquée des demandes en aide alimentaire, Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce la construction d’un nouvel entrepôt au Saguenay, un projet évalué à 5 millions de dollars. L’organisme amorce également une campagne de financement afin de mobiliser la population et les entreprises de la région.

L’objectif de cette campagne, fixée à 2 millions de dollars, sera soutenu par le député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui en assume la présidence d’honneur. Pour atteindre cette cible, Moisson propose la vente symbolique de 20 000 pieds carrés du futur bâtiment, à raison de 100 dollars le pied carré.

En retour, les donateurs verront leur appui reconnu par l’inscription de leur nom ou du logo de leur entreprise sur une représentation visuelle du futur entrepôt, permettant de suivre l’évolution concrète de la collecte de fonds. Les contributions peuvent être effectuées dès maintenant en ligne au https://bit.ly/batir-pour-nourrir.

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean souligne également que ce projet sera rendu possible grâce à une collaboration avec plusieurs partenaires comme l’entrepreneur GER-RO Méthodex Construction, les caisses Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Ville de Saguenay.

Des installations à bout de souffle

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean affirme que ses installations actuelles ne suffisent plus à répondre à la demande croissante. Le manque d’espace et d’infrastructures adaptées oblige même à refuser certaines denrées alimentaires.

Selon ses projections, les demandes d’aide alimentaire devraient croître de 25 % d’ici 2028, représentant plus de 18 500 demandes supplémentaires chaque mois. Une pression qui rend le développement de nouvelles installations indispensable.

Le futur entrepôt permettra d’augmenter la capacité de récupération et de distribution des denrées, tout en améliorant le soutien offert aux organismes partenaires et aux familles dans le besoin.

« Ce projet représente bien plus qu’un bâtiment : c’est une solution concrète pour mieux nourrir notre région et répondre à des besoins en constante augmentation. », souligne le directeur général de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis.

De son côté, la directrice générale adjointe, Gabrielle Girard, met en lumière un autre volet du projet : l’intégration d’une cuisine de transformation.

« La future cuisine de transformation nous permettra de développer nos initiatives en alimentation, notamment en matière d’alimentation scolaire. Ce nouvel espace nous donnera les moyens de préparer et distribuer des repas savoureux et nutritifs destinés aux jeunes de notre région. C’est un investissement concret pour soutenir la réussite, la santé et le bien-être de notre communauté », explique-t-elle.

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean prévoit que le nouvel entrepôt sera opérationnel en 2027. D’ici là, l’organisme mise sur la solidarité régionale pour transformer ce projet en réalité et ainsi mieux répondre à l’insécurité alimentaire croissante sur son territoire.