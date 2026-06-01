L’Ultramarathon Leucan dépasse son objectif de dons

La 17e édition de l’Ultramarathon Leucan s’est conclue vendredi sur une note particulièrement positive, alors qu’un montant de 537 000 $ a été recueilli, dépassant ainsi l’objectif initial fixé à 500 000 $. L’élan de solidarité s’est même poursuivi le lendemain, alors que la somme amassée frôlait les 540 000 $.

Pendant 32 heures ininterrompues, les équipes du volet Endurance ont parcouru plus de 300 kilomètres à relais à travers la région. Cet exploit sportif visait à soutenir les enfants atteints de cancer ainsi que leurs familles, au cœur de la mission de Leucan.

À cet effort physique soutenu se sont ajoutées les contributions des volets Participatif et Scolaire, qui ont permis à des centaines de citoyens, d’élèves et d’organisations de prendre part à l’événement.

« Voir un tel élan de générosité est profondément touchant. Atteindre et dépasser notre objectif de 500 000 $ est déjà extraordinaire, mais constater que les dons continuent d'entrer après l'événement démontre à quel point la cause rassemble les gens. Chaque contribution est un geste concret qui permet à Leucan d'accompagner les familles lorsqu'elles traversent l'une des périodes les plus difficiles de leur vie », a déclaré Manon Choquette, chargée de projets pour Leucan.

Parmi toutes les éditions de l’événement, cette 17e mouture se distingue par l’ampleur des sommes recueillies et la participation soutenue de la communauté. Les dons étant toujours ouverts, le total final devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours.