Place aux choses sérieuses dans la ligue nationale de hockey alors que plusieurs équipes sont dans une course effrénée pour une qualification en séries éliminatoires. Même si je suis toujours convaincu que les Canadiens de Montréal feront partie de la valse printanière, du moins pour une ronde, je n’aime pas leur fin de saison. La tenue des gardiens de buts ne cesse d’être difficile et on se rend bien compte que le 2e trio s’essouffle. Il s’agit là d’une première saison pour Demidov et Kapanen et la fatigue se fait sentir, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu’il serait temps de replacer Slafkovski avec eux ? Au chapitre du positif, Cole Caufield a passé le cap des 40 buts et pourrait en enfiler 50. Pour vous montrer à quel point, la nouvelle génération de fan des Canadiens n’a jamais eu beaucoup à célébrer, si vous êtes nées après 1994, vous n’avez jamais vu un marqueur de 40 buts chez le CH. Si jamais le petit Cole atteint les 50 filets, il faudra être née avant 1990 pour avoir eu connaissance de la réalisation de Stéphane Richer. Ça commence à dater !

Place aux choses sérieuses chez les Saguenéens de Chicoutimi. Malgré quelques défaites, ici et là, le rouleau compresseur de Yanick Jean entre enfin en séries éliminatoires. Leur premier adversaire sera les Mooseheads d’Halifax. Avant de parler de la série, je dois souligner l’excellent travail de Maxim Massé. Bien que j’aie toujours apprécié la qualité de son tir, j’ai parfois été déçu par son jeu d’ensemble. Un peu à l’image de Cole Caulfield, il s’est mis à devenir un joueur plus complet et regarder les résultats ! 51 buts, meilleur pointeur de toute la ligue à 102 points. Revenons maintenant aux séries et au premier opposant des Sags, les Mooseheads. Dirigé par Brad MacKenzie, un entraîneur recru de 33 ans et privé de Owen Bresson, leur gardien numéro, qui devra purger 2 matchs de suspension, je ne vois pas comment les Sags pourraient trébucher. La grande distance entre Halifax et Chicoutimi provoquera une série de type 2-3-2 (2 matchs à Chicoutimi, 3 chez l’ennemi et les 2 autres ici). Cette formule donnera peut-être une victoire aux Néo-Écossais. Les Saguenéens en 5 sans trop de difficulté.

Terminons avec les Marquis de Jonquière qui ont pris les choses au sérieux. Alors que la fin de saison semblait nous indiquer une sortie rapide en séries, voilà qu’ils mènent 3 à 1 contre Sorel. À moins d’un effondrement gênant, les Marquis passeront en 2e ronde. Souvenez -vous que les joueurs s’étaient indignés face au congédiement de l’entraîneur Alexandre Tremlay et avaient exigé son retour. Ils se sont mis la tête sur le billot et ça paie. Pour les joueurs et surtout les partisans, récemment échaudés, je leur souhaite que l’histoire inspirante se poursuive.

