Mauvaise culture

Peu importe le niveau, le mot « culture » est très souvent associé au monde du hockey. On nous indique qu’il est capital d’avoir une bonne culture d’équipe, mais en réalité ça veut dire quoi ? Ce n’est pas très compliqué. Tu veux de bons joueurs qui savent se tenir sur glace et hors glace, des joueurs qui font passer l’équipe avant leur propre personne. Si la majorité de ton vestiaire n’est pas composé de ce type de joueur, ça ne va pas bien. Imaginez que le capitaine de ton équipe soit totalement l’inverse d’un bon leader ? Là, tu es dans le trouble.

C’est le cas des Sénateurs d’Ottawa qui ont dans leur rang le polarisant Brady Tkachuk. Depuis quelques années, des rumeurs concernant son avenir pleuvent sur lui. À l’image de son frère Matthew qui a quitté Calgary pour aller gagner en Floride, Brady semble se foutre de la ville d’Ottawa. Après tout, les Sénateurs représentent un petit marché prit entre les géants de Toronto et Montréal. Leurs présences en séries éliminatoires se font rares. Il n’y a là rien d’intéressant pour un joueur américain d’aller jouer dans la capitale nationale. Je peux le comprendre.

Cette semaine, Brady est allé trop loin. Un peu à l’image des frères Kelce dans la NFL, les Tkachuk ont un podcast dans lequel leur dernier invité en liste était nul autre que leur paternel, Keith, joueur robuste de la vieille école dans les années 90. Sans jamais le nommer, le patriarche s’en ai pris au gardien de but des Sens, Linus Ullmark. Celui-ci s’est mis à rire des joueurs qui ne peuvent jouer 2 matchs en 2 soirs. Rappelons que le portier s’était absenté du jeu pour des raisons de santé mentale. Est-ce que Brady, son capitaine, l’a défendu ? Tout ce qu’il a trouvé à faire, c’est rire. Il s’agit du capitaine simonac ! Certains pourraient être tentés de l’excuser en prétextant un manque d’expérience comme animateur d’un podcast, mais je ne vois pas d’excuse au comportement de Brady. Dans le pire des cas, arrange ça au montage ! Les Sénateurs devront réagir s’ils veulent établir une culture gagnante. À l’interne, ce serait bien que certains joueurs agrippent gentiment le beau Brady, comme dans Lance et Compte.

En tant que gars qui évolue dans le milieu des communications, j’ai toujours déploré le fait que le hockey soit un milieu fermé, surtout celui des Canadiens de Montréal. Avec ce qui se passe avec les frères Tkachuk, pensez-vous voir un jour des Hutson, Caufield ou Carrier faire librement un podcast ? Bien sûr que non. On aime contrôler le message et on n’aime pas les mauvaises questions. Pas vrai Martin ?