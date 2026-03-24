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Mardi, 24 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 13 s

Flambée du prix de l’essence

Québec solidaire veut redonner une partie de la tarification carbone

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 09 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Alors que le prix de l’essence frôle les 2 $ le litre dans plusieurs régions du Québec dans un contexte de tensions persistantes en Iran, Québec solidaire (QS) propose une redistribution ciblée d’une partie des revenus issus de la tarification carbone afin d’atténuer les effets de la hausse sur les ménages les plus vulnérables.

La porteparole de QS, Ruba Ghazal, s’est engagée à redonner 20 % des revenus générés par la tarification du carbone liée à la vente de carburants. Selon les estimations du parti, cette mesure représenterait près de 150 millions de dollars en 2026. Les sommes redistribuées prendraient la forme d’une ristourne annuelle variant entre 100 $ et 475 $, versée à un nombre ciblé de ménages à plus faible revenu.

« La hausse du prix de l'essence fait mal. Du jour au lendemain, c'est beaucoup d'argent de moins dans les poches des familles. Mais tout le monde n'est pas touché de la même façon : une augmentation de 30 ou 40 cents le litre n'a pas le même impact pour une mère monoparentale qui conduit une minivan que pour un PDG en voiture de luxe. Il faut une aide ciblée pour celles et ceux qui en ont réellement besoin, pas des mesures mur-à-mur. », a déclaré la députée, ajoutant que des baisses de taxes généralisées sur l’essence profiteraient surtout aux compagnies pétrolières.

Le parti juge que cette proposition ne nuira pas aux objectifs environnementaux du Québec et qu’elle permettra de soutenir les familles tout en maintenant la tarification carbone, essentielle, selon lui, au financement de l’électrification des transports et au développement d’alternatives à l’automobile.

« La seule manière de cesser d’être pris en otage par les compagnies pétrolières et les aléas du prix de l’essence, c’est de sortir de notre dépendance au pétrole. », a conclu Ruba Ghazal.  

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