La Fournée 2.0 rouvre après un investissement de près de 1,2 M$

Quatre mois après le lancement d’un chantier évalué à près de 1,2 M$, la clientèle de La Fournée retrouve, depuis le lundi 16 mars, un point de service relocalisé dans des installations entièrement réaménagées. Les nouveaux locaux, à l’arrière de la Caisse Desjardins, occupent l’ancien espace du Renomax de Saint-Félicien, fermé le 7 février 2025.

Le montage financier découle d’une contribution combinée de la SADC, de la MRC du Domaine-du-Roy, de Desjardins ainsi que de ressources internes. Grâce à cet apport, l’organisme sans but lucratif, qui soulignera ses vingt-cinq ans d’existence cette année, déploie désormais ses activités dans un environnement nettement plus vaste.

La superficie passe de 3 500 à 8 000 pieds carrés. À cela s’ajoute une réserve d’environ 3 000 pieds carrés, maintenue en vue de développements ultérieurs. Parmi les orientations envisagées, un projet de cuisine collective figure en tête de liste. Cette initiative cible l’ensemble de la population, incluant les aînés et les personnes à mobilité réduite.

Très fréquenté au quotidien, l’établissement profite du déménagement pour bonifier l’offre sur place. La salle à manger gagne en capacité, passant de 18 à 34 places assises, ce qui facilite l’accueil d’un plus grand nombre de visiteurs.

Une cuisine collective accessible

Le concept de cuisine collective ne constitue pas une nouveauté pour le milieu. Déjà proposé par le Service budgétaire de Saint-Félicien, il reposait sur des ateliers où des participants préparaient, en groupe, des repas à faible coût destinés à la consommation à domicile. La direction prévoit relancer cette formule dans un espace aménagé à l’arrière du bâtiment, actuellement inoccupé.

Une autre amélioration prend forme avec l’ajout d’une salle de réunion pouvant accueillir une dizaine de personnes. Cet espace multifonctionnel permet l’organisation de rencontres dans un cadre convivial, avec possibilité d’y consommer un déjeuner ou un repas du midi.

Avec quarante-cinq employés, La Fournée s’impose comme un acteur économique notable à Saint-Félicien, en plus de maintenir une présence active dans la communauté.

Autres services

En plus d’offrir des repas sur place et la vente de produits « cuisinés maison » la Fournée a signé, au fil des ans, plusieurs contrats avec, entre autres, l’usine de pâtes Kraft de Domtar à Saint-Félicien, les résidences funéraires Marc Leclerc de Saint-Félicien et Roberval, la polyvalente des Quatre-Vents, des services de garde à l’enfance dans des écoles de Saint-Félicien, La Doré et Saint-Méthode sans oublier la Popote roulante, la Soupe populaire, la Maison de répit Hugo, l’Amigo Frigo du Cégep de St-Félicien et le Club des Petits déjeuners.