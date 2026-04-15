Neuf projets solaires de la région passent la première étape

Hydro-Québec a procédé aujourd’hui à l’ouverture des soumissions reçues dans le cadre de son tout premier appel d’offres exclusif à l’énergie solaire, lancé le 6 mai 2025.

Au total, 60 projets réparti dans 14 régions du Québec ont été déposés, représentant une capacité combinée de 481 mégawatts (MW). Parmi eux, neuf projets sont situés au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean.

Pour être recevable, les parcs solaires soumis devaient avoir une puissance installée maximale de 25 MW, une capacité de raccordement au réseau de distribution d’ici 2029, ainsi que des retombées économiques pour le Québec.

Hydro-Québec exigeait également que les projets évitent les zones agricoles et privilégient un approvisionnement responsable en équipements. Fait notable, environ 40 % des projets proposés incluent une participation d’une collectivité locale ou d’une communauté autochtone.

Dans la région, Boivin Énergies a vu ses deux projets se qualifier : l’un situé à Saguenay et l’autre à Saint‑Fulgence, chacun affichant une puissance de 9,9 MW. De leur côté, Nutrinor-Gilbert Énergie Renouvelable ont obtenu une qualification pour deux projets, l’un à L’Ascension‑de‑Notre‑Seigneur et l’autre dans l’arrondissement de Laterrière à Saguenay, chacun d’une capacité de 9,75 MW.

Trois autres projets, appuyés conjointement par la MRC du Domaine‑du‑Roy, la MRC de Maria‑Chapdelaine et le Conseil des élus de Mashteuiatsh, ont également franchi cette première étape. Il s’agit des parcs solaires de Mashteuiatsh (4,96 MW), de Saint‑Félicien (6,96 MW), ainsi que de celui de Saint‑Thomas‑Didyme (4,96 MW).

Finalement, les deux derniers projets qualifiés dans la région sont celui d’Incidences Québec Inc., basé à Saguenay, d’une puissance de 4,063 MW, et le projet Parc solaire Martel à Saint‑Honoré, qui pourrait produire jusqu’à 15 MW.

Au cours des prochains mois, Hydro‑Québec analysera l’ensemble des soumissions reçues, notamment en fonction de leur compétitivité. Le nombre de projets retenus sera toutefois limité à un maximum de 300 MW pour l’ensemble de la province. Les projets choisis seront annoncés au début de l’année 2027.

Une fois les contrats signés, les promoteurs devront obtenir toutes les autorisations et permis nécessaires à la réalisation de leurs installations. Les livraisons d’électricité devront débuter au plus tard le 1er décembre 2029.