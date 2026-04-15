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Mercredi, 15 avril 2026

Économie

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Taxe d’accise sur l’essence

Le Parti Québécois réclame la pérennisation de la suspension

Émile Boudreau
Le 15 avril 2026 — Modifié à 13 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Parti québécois (PQ) demande au gouvernement fédéral de rendre permanente, au Québec, la suspension de cinq mois de la taxe d’accise sur l’essence annoncée par le premier ministre Mark Carney. Cette mesure représente une réduction de 10 cents par litre d’essence.

Selon la formation souverainiste, l’annonce d’Ottawa intervient dans un contexte où un écart persiste depuis plus d’un an entre les prix à la pompe au Québec et ceux observés en Ontario et au NouveauBrunswick. Le PQ attribue cette situation à l’abolition de la taxe fédéral sur le carbone qui s'appliquait dans toutes les provinces sauf au Québec.

« Puisque c'est une manœuvre électoraliste du gouvernement fédéral de Mark Carney qui a créé de toutes pièces l'écart injuste du prix de l'essence entre le Québec et les autres provinces, nous exigeons qu'à son terme, la suspension de la taxe d'accise devienne permanente au Québec. Les consommateurs québécois n'ont pas à subir les tours de passe-passe du gouvernement fédéral. », estime le porte-parole du parti en matière d'Énergie, Pascal Paradis.

Celui-ci rappelle également que l’Assemblée nationale a réclamé le rapatriement de 814 millions de dollars versés par les contribuables québécois afin de financer les chèques liés au remboursement de la taxe carbone envoyés aux Canadiens d’autres provinces.

« Cet argent-là aurait pu servir à lutter contre l'écart injuste du prix à la pompe, ou à entretenir nos routes. Mark Carney doit rendre aux Québécois leur argent. Malheureusement, le gouvernement de la CAQ a plutôt choisi d'accepter la situation. Pas nous! », a déclaré Pascal Paradis.

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