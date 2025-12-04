Le Club Plein-Air Ouiatchouan souligne 50 ans d’histoire et lance sa saison 

Le Club Plein-Air Ouiatchouan célèbre cette année son 50e anniversaire. Fondé en 1975, le club a œuvré pendant 25 ans à Roberval avant de déménager ses installations au Village historique de Val-Jalbert, à Chambord, où il est établi depuis un quart de siècle.

Selon la présidente Christine Caron, ce déménagement était devenu nécessaire.

« À Roberval, on était dans le rang 1 et ça devenait difficile d’aménager des sentiers puisque les terrains appartenaient à des propriétaires privés », explique-t-elle.

Pour souligner le 50e anniversaire, plusieurs activités spéciales seront proposées au cours de la saison. La programmation a été lancée le 27 novembre avec une conférence de Pierre Lavoie, précédée d’un 5 à 7 festif.

Le club prépare également, pour mars prochain, une soirée reconnaissance destinée aux anciens présidents, membres et bénévoles. À ce chapitre, le Club Plein-Air peut compter sur un précieux coup de main.

« On a une équipe d’étudiants en tourisme du Cégep de Saint-Félicien qui a embarqué dans le projet. Pour nous, c’est un cadeau du ciel, parce qu’on n’a pas toutes les compétences ni tout le temps nécessaire pour organiser un événement d’une telle ampleur », souligne Mme Caron.

Elle assure que cette collaboration permettra d’offrir une soirée à la hauteur de ceux qui seront célébrés.

D’autres activités pourraient aussi s’ajouter, comme des cliniques de ski et d’autres 5 à 7, bien que la programmation ne soit pas complètement arrêtée.

Lancement de saison

La saison régulière 2025-2026 est d’ailleurs déjà en cours depuis le 15 novembre. Les pistes 1, 2 et 3 sont ouvertes pour le ski, et la majorité des sentiers de raquette sont accessibles.

« C’est un début de saison hâtif, et c’est une bonne chose. Les conditions sont celles d’un début de saison, mais c’est déjà très beau et plaisant », indique Mme Caron, qui espère que ce départ rapide encouragera les gens à se procurer leur passeport.

Le club n’a pas encore reçu les données d’adhésion de Val-Jalbert, responsable du membership, mais l’achalandage est déjà bon.

Le club maintient aussi la gratuité pour les jeunes de 14 ans et moins, tant pour l’accès que pour la location d’équipement, une mesure qui continue d’attirer de nombreuses familles.

Bénévoles

Comme toujours, les opérations reposent largement sur l’implication citoyenne. « Tout le club fonctionne grâce à nos bénévoles. On a une bonne équipe, mais ce n’est pas toujours facile de recruter. Nos neuf administrateurs font la majeure partie du travail », rappelle Mme Caron. Elle estime que cette réalité soulève des questions sur l’avenir du club : « On va avoir besoin de l’appui du milieu pour continuer dans le futur. »