Charly Tremblay remporte la 38e finale locale de Cégeps en spectacle

Le vendredi 14 novembre dernier à la salle Azimut du Cégep de St-Félicien Charly Tremblay a remporté la 38e finale locale de Cégeps en spectacle avec une prestation alliant chant, musique et création.

La salle vibrait au rythme de la créativité et du talent avec la finale locale, qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes venues applaudir quinze artistes passionnés qui ont offert onze prestations uniques avec des chants, de la musique, du théâtre, du slam et de l’humour.

Jury de la finale

Sous les projecteurs, le jury composé de Nicole Carmen Godbout (chant), Réjean Gauthier (théâtre), Dany Bouchard (musique), Alexandre Danieli (humour) et Lydia Lalancette (littérature) a relevé le défi de départager ces talents exceptionnels afin de couronner les gagnants.

Après des délibérations serrées, les honneurs ont été attribués à :

Premier prix – Charly Tremblay Lauréate du 1er prix, accompagné d’une bourse de 200 $ offerte par la direction des affaires étudiantes, pour une prestation alliant chant, musique et création. Pour sa grande sincérité, la qualité des textes, sa maîtrise technique et, bien sûr, sa voix d’exception, à une personne qui a fait de l’édition 2025 de Cégeps en spectacle un grand puzzle bien réussi.

Deuxième prix – Nicolas Hillion (accompagné de Séphora Manon et Ljiljana Knezevic) récompensé du 2e prix, accompagné d’une bourse de 150 $ offerte par la Coopérative étudiante du Cégep de St-Félicien, pour une prestation mêlant théâtre, chant et création. Pour la richesse de ses paroles, la qualité de ses textes et sa magnifique présence sur scène.

Prix coup de cœur du public – Charly Tremblay Lauréate d’une bourse de 100 $ offerte par l’Association étudiante du Cégep de St-Félicien, pour une prestation alliant chant, musique et création. Sa voix captivante et ses deux compositions originales Danse sauvage et Puzzle, explorant différents aspects du trouble de personnalité limite, ont conquis le public et créé un moment inoubliable.

Prix de participation, décerné par tirage au sort – Séphora Manon (accompagnée de Ljiljana Knezevic) Une bourse de 100 $ offerte par la Coopérative étudiante du Cégep de St-Félicien, récompensant l’excellence en chant, musique et interprétation.

Finale régionale et nationale

En mettant la main sur le premier prix, Charly Tremblay représentera le Cégep de St-Félicien à l’occasion de la finale régionale prévue le 21 mars 2026 au Cégep de Rivière-du-Loup. Par la suite se tiendra, le 25 avril 2026, la finale nationale au campus de Val-d'Or du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.