Le Robervalois Tristan Fortin prend sa retraite du football après un parcours exemplaire 

Le footballeur originaire de Roberval, Tristan Fortin, a annoncé qu’il prenait sa retraite du football afin de se consacrer à sa vie professionnelle et à ses projets personnels. Après un parcours remarquable à travers les niveaux scolaires et universitaires, il souhaite désormais orienter son énergie vers la politique et le droit.

« J'accroche finalement mes crampons pour me consacrer à ma vie d'après et pour reprendre le temps perdu avec ceux que j'aime tant. J’ai toujours rêvé de me rendre dans la LCF, mais ultimement, ça n’a jamais été véritablement mon plan A de devenir un joueur professionnel. Depuis très longtemps, je parle de politique, c’est un milieu qui m’intéresse beaucoup et j’ai envie de m’impliquer là-dedans », dit-il.

Le joueur a également mentionné la réalité parfois instable du football professionnel, lui qui a été repêché par les Redblacks d’Ottawa, dans la Ligue canadienne de football (LCF) au printemps 2025.

« Après mon séjour avec les Redblacks lors du camp, je me suis rendu compte à quel point la LCF, c’est beaucoup plus d’instabilité que je pensais. Tu peux être échangé n’importe quand, ton contrat peut être annulé du jour au lendemain. Les salaires ne sont pas nécessairement très élevés non plus, surtout sur l’équipe de pratique. »

Malgré sa passion pour le football, Fortin considère que ce choix est bénéfique pour son avenir.

« Ça a été une décision difficile à prendre. Je crois que j’aurais pu éventuellement me faire une place dans la LCF, mais ça m’aurait pris du temps. Je crois avec ce choix prendre la bonne décision pour mon avenir. »

Retour au bercail

Dans les prochains mois, il se consacrera à terminer son barreau avant de revenir au Lac-Saint-Jean et de s’impliquer dans la vie sociale et politique de sa région.

« Être maire ou député, c’est quelque chose que j’aimerais, je ne cache pas mes ambitions politiques », a-t-il ajouté.

Il envisage également de continuer à contribuer au football local, en s’impliquant notamment auprès des Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents.

« Je vois peut-être trop grand présentement, mais j’ai envie de développer des projets et de m’impliquer dans ma communauté. »

Parcours exemplaire

Tristan Fortin a débuté sa carrière avec les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien avant de poursuivre son chemin au Collège Notre-Dame et ensuite avec les Gee-Gee’s de l’Université d’Ottawa, où il a joué pendant cinq saisons.

Il a été repêché par les Redblacks d’Ottawa dans la LCF au printemps 2025 et a participé à leur camp d’entraînement, sans toutefois disputer de match officiel avec l’équipe.

Au cours de sa carrière universitaire, Fortin a été nommé à deux reprises sur l’équipe étoile offensive de la saison de la ligue de l’Ontario, une distinction regroupant les meilleurs joueurs de la ligue. Il a également été capitaine de la ligne offensive des Gee-Gee’s et a reçu en 2023 le prix du meilleur joueur de ligne offensive de l’équipe.