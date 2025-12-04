La MRC du Domaine-du-Roy approuve un budget de 29,9 M$

Lors de la séance publique du 26 novembre, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a adopté à l’unanimité un budget de 29,9 M$ pour l’année 2026.

En excluant les variations liées à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et à l’évaluation municipale, des services aux municipalités qui transitent par la MRC, les quotes-parts municipales n’augmentent que de 1,8 %.

« La hausse du budget global s’explique surtout par une augmentation des revenus autonomes de près de 5 M$, dont des sommes provenant de programmes gouvernementaux », explique-t-on dans un communiqué de presse émis par la MRC du Domaine-du-Roy.

Bonification de l’Entente de vitalisation

À titre d’exemple, l’Entente de vitalisation bénéficie d’une bonification de près de 1,4 M$. Cette enveloppe supplémentaire permettra à la MRC d'accroître la vitalisation des municipalités de son territoire par le financement de projets structurants.

« D’autres investissements ciblés bonifieront des infrastructures essentielles, notamment le Centre d’archives et des installations destinées à accompagner davantage les entreprises locales. »

« Depuis dix ans, les revenus autonomes de la MRC ont bondi en moyenne de 18 % par année, alors que les quotes-parts municipales n’ont augmenté que de 1,4 %. Cette gestion rigoureuse permet d’offrir des services de qualité, de soutenir le développement des communautés et de préserver la capacité de payer des municipalités. »

Créer des conditions gagnantes

« Notre priorité demeure la même : créer des conditions gagnantes pour nos citoyens et nos municipalités. Grâce aux nouveaux revenus obtenus, nous pouvons renforcer nos services et appuyer des projets porteurs, sans ajouter de pression financière sur le milieu », souligne Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.