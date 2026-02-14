SUIVEZ-NOUS

Samedi, 14 février 2026

Sports

Hockey

Victoire des Saguenéens contre Baie-Comeau

Roger Lemay
Le 14 février 2026 — Modifié à 10 h 30 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

Les Saguenéens de Chicoutimi ont amorcé la fin de semaine sur une note positive en défaisant le Drakkar de Baie-Comeau 6-4, vendredi, au Centre Georges-Vézina.

La formation chicoutimienne n’a pas tardé à imposer son rythme. Quelques minutes après la mise au jeu initiale, Christophe Berthelot a ouvert la marque en échappée, inscrivant du même coup son 14e but de la saison. Alex Huang et Alexis Bernier ont ensuite enchaîné avec deux autres filets, permettant aux Sags de conclure le premier engagement en avance.

Deux buts supplémentaires en début de deuxième période ont porté la marque à 5-0 en faveur des Bleus. Le Drakkar a toutefois tenté de combler l’écart en fin de rencontre. Yannick Jean a d’ailleurs déploré certains élans d’individualisme chez ses joueurs.

La troupe de Yannick Jean sera de retour sur la glace dimanche, en visite chez l’Océanic de Rimouski.

