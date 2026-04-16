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Séries éliminatoires

Et un autre coup de balai pour les Saguenéens

Le 16 avril 2026 — Modifié à 07 h 14 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Qui arrêtera les Saguenéens dans leur quête de la Coupe Gilles-Courteau de la Ligue de hockey junior maritimes du Québec? Les bleus ont donné mercredi soir à Québec un autre coup de balai dans la série qui les opposait aux Remparts, blanchissant la formation par le pointage de 5 à 0. 

La formation de Yanick Jean, bien qu’elle évoluait mercredi au Centre Vidéotron, devait d’ailleurs avoir l’impression de jouer à domicile, tellement les partisans des bleus étaient nombreux dans les gradins. Dans les performances dignes de mention, mentionnons les 36 arrêts réalisés par le gardien Lucas Beckman et les deux buts en 3e d’Émile Guité.

Le match a aussi été ponctué de nombreuses pénalités à l’équipe hôte. Les Saguenéens bénéficient maintenant d’une semaine de repos avant d’entreprendre leur série demi-finale la semaine prochaine à Chicoutimi, contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

La prévente exclusive aux détenteurs de billets de saison, en vue de cette ronde qui opposera les Saguenéens aux Wildcats, débutera d’ailleurs ce jeudi 16 avril, tandis que les billets individuels seront en vente le mardi 21 avril en matinée.

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