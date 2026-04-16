Des honneurs pour les Saguenéens de Chicoutimi

C’est ce jeudi qu’ont été dévoilés les récipiendaires des huit trophées individuels remis par la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, dans le cadre du Gala des Rondelles D’Or, alors que les Saguenéens de Chicoutimi étaient en évidence dans quatre catégories.

Ce sont finalement deux représentants sur quatre des Bleus qui se sont vu décerner les grands honneurs. Le directeur général de l’équipe, Yanick Jean, a remporté le Trophée Maurice-Filion, remis au directeur général de l’année.

Alex Huang a pour sa part mis la main sur le Trophée David-Desharnais, remis au joueur le plus gentilhomme tout en étant efficace. Thomas Desruisseaux et Peteris Bulans repartent toutefois bredouilles de leurs nominations, alors que les trophées Guy-Carbonneau et Kevin-Lowe, remis respectivement au meilleur attaquant défensif et au meilleur défenseur défensif, ont été remportés par Gabe Smith des Wildcats de Moncton et par Félix Plamondon des Cataractes de Shawinigan.