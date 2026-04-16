Dek-O-Lac continu de battre des records 

À l’aube de sa 10e saison, Dek-O-Lac poursuit sur sa lancée et enregistre une croissance impressionnante, au point de battre de nouveaux records d’inscriptions, et ce, malgré un printemps qui tarde encore à s’installer.

« On connaît encore une année record. C’est notre 10e anniversaire qu’on souligne, et on continue de battre des records, c’est fou », souligne le président de l’organisation, Yohann Gagné.

Présente dans plusieurs municipalités de la région, notamment Dolbeau-Mistassini, Saint-Prime, Alma, Hébertville et Saint-Nazaire, la ligue voit sa popularité grimper dans tous ses secteurs. À tel point que certaines catégories affichent déjà complet.

« Pour la première fois, on a même dû fermer les inscriptions dans des catégories parce qu’on avait atteint le maximum possible de joueurs. »

L’an dernier, Dek-O-Lac comptait 750 joueurs. Cette année, alors que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot, plus de 860 inscriptions ont déjà été enregistrées.

« On est en avance de plusieurs semaines cette année. Souvent, les gens s’inscrivent seulement à l’arrivée du beau temps. Là, malgré les trois pieds de neige dehors, les inscriptions sont déjà très élevées. »

Une réputation qui attire

Selon le président, cette croissance s’explique notamment par la réputation que s’est bâtie la ligue au fil des années.

« La plupart des nouveaux joueurs nous disent qu’ils ont entendu du bien de nous, que c’était une belle ligue. On est vraiment fier de ça », mentionne-t-il.

L’organisation mise également sur l’implication de son équipe et sur la qualité de l’expérience offerte.

« On a une équipe vraiment engagée et motivée. Dans les sondages, les gens disent souvent qu’ils aiment venir jouer chez nous parce que le personnel est accueillant et qu’on est là pour leur faire passer un bon moment. »

Dek-O-Lac multiplie aussi les initiatives pour faire découvrir le sport aux plus jeunes, notamment par des cliniques dans les écoles.

Aussi, un fonds de soutien, alimenté par des commanditaires, permet également à des jeunes de participer, même en cas de contraintes financières.

« Ça permet à beaucoup de jeunes chaque année de pratiquer un sport, soit en payant leur inscription ou en leur prêtant de l’équipement. »

Miser sur la qualité plutôt que l’expansion

Face à cette popularité grandissante, l’organisation réfléchit à son développement futur. Bien que plusieurs municipalités aient manifesté de l’intérêt, Dek-O-Lac privilégie une croissance maîtrisée.

« On s’est fait approcher beaucoup par des villes, mais ce qu’on envisage davantage, c’est d’ouvrir de nouvelles surfaces dans les villes où on est déjà installés. On veut centrer nos activités, que ce soit rassembleur, plutôt que de s’éparpiller et peut-être perdre en qualité de services. »

Des nouveautés pour la saison 2026

Pour souligner ce 10e anniversaire, quelques améliorations et projets pilotes sont au programme. À Saint-Prime, les deux surfaces de jeu ont été entièrement refaites.

À Hébertville, la ligue testera également la diffusion en direct des matchs grâce à l’installation de caméras.

« On va voir si ça fonctionne bien, et si oui, on va envisager d’en installer ailleurs. »