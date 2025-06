Des capitaines de bateaux recherchés pour accompagner les nageurs

L’organisation de la 71e Traversée internationale du lac Saint-Jean recherche de nouveaux capitaines de bateaux pour assurer la sécurité des nageurs durant la grande épreuve de natation prévue le 26 juillet prochain. Une vidéo a été mise en ligne récemment sur les réseaux sociaux pour les inviter à s’impliquer bénévolement.

Le directeur général Cédric Perron souligne d’abord que son équipe a été chanceuse de pouvoir compter sur plusieurs accompagnateurs lors des éditions précédentes de l’évènement, mais souhaite pouvoir en recruter d’autres.

On peut ensuite entendre dans cette vidéo les témoignages de trois capitaines de bateaux qui ont déjà donné de leur temps durant la traversée. Ils estiment tous qu’il s’agit d’une expérience très enrichissante.

Stéphane Lévesque, qui a participé aux trois dernières éditions de l’évènement, affirme qu’il voulait contribuer au succès de l’évènement et qu’il a vécu des moments forts en émotions.

« Selon moi, un capitaine, c’est d’abord une personne qui respecte les règlements et les consignes mises en place, qui s’implique dans l’équipe. Mon expérience la plus marquante, c’est celle où, avec des arbitres de la compétition, j’ai suivi des nageurs du début à la fin, y compris dans la rade lors des sprints finaux. C’était mémorable! Pour moi, c’était comme une coupe Stanley. »

Gaétan Taillon, qui est capitaine de bateau durant la Traversée depuis 10 ans, témoigne aussi de son expérience.

Une belle expérience à vivre

« J’ai commencé par être le capitaine en sécurité pour le 10 km et ensuite le 32, précise-t-il. Les capitaines qui souhaitent s’impliquer peuvent y aller avec confiance. Il y a une très bonne communication, une bonne équipe et c’est une confrérie. C’est une belle expérience à vivre pour voir de près les nageurs. On y prend goût et on revient ensuite. »

Éric Tremblay, qui participe également à l’évènement depuis 10 ans avec son embarcation, apprécie aussi de pouvoir vivre la traversée du lac d’aussi près.

« On est là pour former comme une barrière, un couloir de protection pour les nageurs. On reste à une certaine distance pour les protéger. Pour être capitaine de bateau durant la traversée, il faut aimer la nage et la compétition. Ça vaut la peine de donner de son temps afin de vivre de très près la traversée. »

Ceux ou celles qui seraient tentés de vivre à leur tour cette expérience peuvent communiquer avec l’organisation par téléphone en composant le 418 275-2851. Il est également possible d’obtenir plus de détails en écrivant aux adresses suivantes : russell.dion1956@gmail.com ou tania.desbiens@traversee.qc.ca.