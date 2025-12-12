Les Marquis de Jonquière font l’acquisition de Danyck Calgaro

La direction des Marquis de Jonquière poursuit dans sa lancée en concluant une deuxième transaction cette semaine.

Après avoir mis la main sur Gabriel Chabot mardi dernier, l’organisation ajoute de la robustesse à son alignement en confirmant, le 11 décembre, l’acquisition de l’attaquant Danyck Calgaro du Bataillon de Saint-Hyacinthe. En retour, l’équipe de Jonquière cède Yan Boyer, qui n’avait disputé qu’une seule rencontre cette saison.

Âgé de 27 ans, Calgaro en est à sa cinquième saison dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il a amorcé sa carrière avec les 3L de Rivière-du-Loup avant de passer trois saisons chez les Pétroliers de Laval. Transféré à Saint-Hyacinthe lors de la dernière saison morte, il est reconnu pour son style dérangeant sur la glace avec 288 minutes de pénalité en 73 matchs dans le circuit québécois

« Danyck est très heureux de se joindre aux Marquis. Son style de jeu vient combler un besoin que nous avions au sein de la formation. Nous savons exactement ce que Danyck peut apporter, et nos partisans sauront rapidement l’apprécier. Il assumera de bonnes responsabilités dès son arrivée. Je suis très satisfait de son acquisition. », a indiqué Bob Desjardins, directeur général des Marquis de Jonquière.

Les Marquis ont confirmé que le joueur de 5 pieds 11 pouces et 195 livres sera en uniforme dès ce vendredi pour le retour de l’équipe à domicile contre Laval.