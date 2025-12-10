Les Marquis de Jonquière procèdent à une transaction majeure

Après deux revers consécutifs, les Marquis de Jonquière ont décidé de rebrasser leurs cartes.

L'équipe a procédé à l’échange de l’attaquant Xavier Filion au Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce.

Xavier Filion, âgé de 23 ans, avait connu une excellente première saison avec les Marquis l’an dernier, marquant 12 buts et récoltant 20 points, tout en se démarquant en désavantage numérique. Cette année, les blessures ont freiné son élan, ne faisant que 7 points en 10 rencontres.

En retour, les Marquis de Jonquière obtiennent Gabriel Chabot, un joueur expérimenté de 29 ans et fils de l’ancien gardien de la LNH et actuel entraîneur des gardiens du Wild du Minnesota, Frédéric Chabot, originaire d’Hébertville-Station.

Après un passage à l’Université de Boston et deux saisons dans la East Coast Hockey League, Gabriel Chabot a évolué en Europe de 2022 à 2024 avant de revenir au Québec. À sa première campagne avec l’équipe de Saint-Georges, il s’est imposé parmi les meilleurs du circuit avec 41 points en 35 matchs. Cette saison, il compte déjà 12 points en 16 rencontres.

« Nous avions présentement l’opportunité d’aller chercher un joueur comme Gabriel Chabot, et pour nous, c’est réellement ce qui a motivé la transaction. Ajouter un joueur de la qualité de Gab, un centre capable de prendre de grosses minutes, représente énormément pour notre formation. », a commenté Bob Desjardins, directeur général des Marquis de Jonquière. « Gabriel est un centre de premier plan, autant offensivement que défensivement. Il aura d’importantes responsabilités chez nous et nous sommes convaincus qu’il s’intégrera rapidement à notre structure. Il s’agit d’une excellente acquisition pour notre organisation. », a-t-il poursuivi.