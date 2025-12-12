Le Village sur glace de Roberval prépare sa 22e édition

Le Village sur glace de Roberval se prépare à revenir pour une nouvelle édition afin de faire vibrer la communauté et les visiteurs.

Née il y a plus de deux décennies, cette initiative continue de s’imposer, d’année en année, comme une tradition hivernale incontournable sur les rives du lac Saint-Jean.

« Le village a été mis sur pied par des familles qui mettaient leur maisonnette sur le lac et, ensemble, créaient déjà un petit village. Il y avait une patinoire et d’autres choses comme ça. », raconte Marie-Ève Tremblay-Girard, présidente du Village sur glace.

L’ouverture officielle du village est prévue pour le 24 janvier 2026 à 13 h, avec une cérémonie qui marquera le coup d’envoi des activités. Toutefois, la mise en place des maisonnettes pourrait débuter plus tôt si les conditions le permettent.

« Si l'état du lac et l’épaisseur de glace nous permettent d'embarquer nos maisonnettes avant cette date, c'est sûr que l’on va en faire profiter la population. Mais notre programmation débutera quand même le 24 janvier et durera jusqu’au 8 mars. », explique la présidente.

Une programmation variée

Bien que la programmation complète du Village sur glace de Roberval ne soit dévoilée que dans quelques semaines, l’équipe promet déjà qu’il y aura de nouvelles activités ainsi que le retour des incontournables qui ont fait la renommée de l’événement. De plus, les habitués seront heureux d’apprendre que certaines activités, absentes des dernières années, feront leur retour à la demande générale de la population de Roberval.

Parmi les nombreuses activités familiales qui se dérouleront chaque samedi, avec quelques rendez-vous les vendredis soir et certains dimanches, les visiteurs pourront profiter d'un anneau de glace d’un kilomètre pour patiner, ainsi que d’un sentier jusqu’à l’île aux Couleuvres, une expédition de 10 km à pied ou en raquettes.

« On est là pour offrir un service et des loisirs d’hiver à notre population ainsi qu’aux voyageurs qui viennent nous visiter au cours de l'hiver. », souligne Marie-Ève Tremblay-Girard.

Défis météo

Si le Village sur glace de Roberval est synonyme de plaisir hivernal, il n’échappe pas aux caprices de dame Nature qui rend l’état du lac Saint-Jean particulièrement imprévisible.

« C'est sûr qu’avec la météo, on n'est jamais à l'abri d'une problématique au niveau de la glace et des vents. », explique Marie-Ève Tremblay-Girard.

Dans les prochaines semaines, les organisateurs surveilleront le lac de près pour s’assurer qu’il gèle adéquatement et que l’épaisseur de la glace rend la tenue de l’événement sécuritaire.

« On n’aime pas tant les grands froids, mais pour nous c'est bénéfique. -20 et -30 degrés, ce sont des températures qu'on aime vraiment parce que ça permet à la glace d’épaissir plus rapidement et de profiter de nos activités plus rapidement au cours de l’hiver. », souligne-t-elle.

Malgré ces incertitudes, la population de Roberval semble avoir hâte de retrouver son village de glace pour une nouvelle année.

« On est à l'œuvre depuis la fin du mois d'août pour préparer la programmation, les activités et nos partenariats puis on a beaucoup de gens qui ont commencé à nous poser des questions et nous dire qu’ils ont hâte qu'on arrive. », confie la présidente.