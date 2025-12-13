Plusieurs activités dans la région pour la Journée mondiale du patinage

C’est ce samedi que des clubs de patinage de vitesse de partout au Québec participent à la Journée mondiale du patinage ISU 2025. Dans la région, les Comètes de Chicoutimi accueillent une compétition provinciale, à laquelle la majorité des clubs de la région participent.

Par ailleurs, les Éclairs de Saint-Félicien ont tenu ce samedi matin, de 7h à 10h, un évènement pour souligner cette journée au Centre Marianne St-Gelais. Les Opti-Vites de Dolbeau-Mistassini font de même, au Complexe sportif Desjardins, de 10h à midi. Ces évènements ont pour but d’amener des gens à venir essayer le patinage de vitesse gratuitement.

Cette journée rassemble les curieux et amateurs de sports sur glace de partout dans le monde grâce à l’initiative de l’Union internationale de patinage (ISU).