Lancement du Plan génération sans fumée à la Polyvalente des Quatre-Vents

La Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien a procédé au lancement du Plan génération sans fumée (PGSF) soutenu par le Conseil québécois sur le tabac et la santé, dont l’objectif général consiste à diminuer le nombre de vapoteurs qui consomment tous les jours.

Le mardi 2 décembre dernier, tous les élèves de la Polyvalente ont assisté à une présentation du Plan génération sans fumée. Ce fut l’occasion également de visiter, sur l’heure du dîner, des kiosques de différents organismes.

But du Plan

« Comme le but du Plan est de réduire le nombre de vapoteurs, mais aussi de promouvoir les saines habitudes de vie, les gens aux kiosques ont donc parlé de vapotage, de comment prendre bien soin de soi et comment arrêter de fumer ou vapoter », explique Marie-Ève Bernard, conseillère en communication pour le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

« On pouvait également y rencontrer des représentants de Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean, du Service d'intervention de proximité Domaine-du-Roy, du Centre d'abandon de tabagisme, du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Des gens du CIUSSS, des maisons des jeunes de Saint-Félicien, La Doré et Saint-Prime étaient également sur place. »

Profil des consommateurs

Un sondage mené dans l’école a permis de constater que 45 % des jeunes ont déjà vapoté, dont 22 % dans les 30 jours précédant le sondage. L’âge moyen d’initiation au vapotage est de 13 ans et les raisons sont multiples : l’influence des amis, le fait que ce soit perçu comme « cool », vivre une nouvelle expérience et autre.

Les raisons de l’implantation du PGSF visent donc à diminuer la prévalence du vapotage, de maximiser les actions de prévention pour éviter et retarder l’initiation au vapotage, de donner de l’information éclairée sur les produits de vapotage et les risques liés à la consommation, ainsi que de promouvoir des pratiques de vie saine.

« Le personnel et les élèves sont animés par quatre valeurs qui rejoignent le Plan génération sans fumée et qui viennent appuyer et renforcer l’épanouissement de tous les membres de la communauté de la Polyvalente des Quatre-Vents. Ces valeurs sont la collaboration, le respect, l’engagement et l’équilibre », indique la directrice adjointe de l’établissement, Julie Séguin.